El colegio público Pablo Miaja. M. Rojas

Adjudicadas las obras de las escuelinas del colegio Pablo Miaja y de Trubia

La Consejería de Educación invertirá 437.000 euros en la apertura de otras cuatro aulas entre los dos centros educativos

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:34

La Consejería de Educación ha adjudicado las obras de otras dos escuelinas, la del colegio público Pablo Miaja, con tres unidades de 0 a ... 3 y plazas gratuitas, y la del Villar de Trubia, con una. En el primer caso, se encargará la empresa Terra Ingenieros por 314.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El doble de tiempo que le llevará a Sedes las obras en el centro de la villa cañonera, que se ha comprometido a hacer por 133.000 euros.

