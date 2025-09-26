Adjudicadas las obras de las escuelinas del colegio Pablo Miaja y de Trubia

La Consejería de Educación ha adjudicado las obras de otras dos escuelinas, la del colegio público Pablo Miaja, con tres unidades de 0 a ... 3 y plazas gratuitas, y la del Villar de Trubia, con una. En el primer caso, se encargará la empresa Terra Ingenieros por 314.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El doble de tiempo que le llevará a Sedes las obras en el centro de la villa cañonera, que se ha comprometido a hacer por 133.000 euros.

El Principado había sacado a licitación por 351.659 euros la obra en el centro de la calle General Elorza y se presentaron tres ofertas. En este caso se actuará en el edificio proyectado por Enrique Rodríguez Bustelo y construido en 1934. Las tres aulas se habilitarán en el edificio de la zona oeste de una única planta. Actualmente se imparten clases de gimnasia y existen espacios polivalentes. Incluirá un cierre de parte de la marquesina de entrada al colegio para ubicar el vestuario y el aseo personal y despacho de dirección.

En el caso de la escuelina de Trubia también se presentaron tres ofertas. Según los pliegos de la licitación, la adjudicataria se encargará de reformar el aulario hasta hace poco ocupado por el conserje, que tiene acceso propio dentro del centro educativo. El proyecto realizado por el arquitecto Francisco de Zuvillaga destaca que la reforma «comprende la renovación integral de los revestimientos interiores, adoptando la solución final una imagen moderna integrada plenamente en el centro existente» y se completará la intervención con un patio de acceso exclusivo e independiente para el alumnado de 0 a 3 años.

El Gobierno asturiano ya ha finalizado la obras de la escuelina del Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas, y ejecuta la de las Escuelas Blancas y formalizó a principios de mes el contrato para la de la Gesta.