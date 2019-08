El Ayuntamiento de Oviedo prevé soterrar hasta dos kilómetros de vial para proteger Santullano Paso de cebra en el entorno de Santullano. / Mario Rojas Alfredo Canteli descarta el proyecto del Bulevar porque, justifica, «habría muchos semáforos y seguiría la división» de los barrios J. C. A./ R. A. OVIEDO. Viernes, 2 agosto 2019, 01:08

Hace 43 años el por entonces ministro de Obras Públicas, Arturo Valdés, inauguró la autopista 'Y'. Con el corte de la cinta inaugural, los barrios de La Tenderina, El Milán, Teatinos, Rubín, Guillén Lafuerza y La Monxina quedaron separados por una carretera de cuatro carriles. Hace un cuarto de siglo se puso sobre la mesa la idea de construir una losa verde para unir estos barrios y proteger la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados. Pero no se hizo nada, de hecho, desde entonces se han diseñado ocho proyectos. Ahora, tras el cambio en el gobierno local, el alcalde, Alfredo Canteli, retoma la idea de Vicente Álvarez Areces y Gabino de Lorenzo: soterrar el tráfico en la entrada a Oviedo.

Las obras, en un principio, afectarán a quinientos metros de la vía, pero la intención es alargar el «semisoterramiento» a los «dos kilómetros», en un futuro, según explicó el alcalde. «Las dos formaciones del equipo de gobierno -Partido Popular y Ciudadanos- apostamos por el semisoterramiento y volver a unir los barrios. Creo que es la mejor solución porque se crearán unos espacios tremendos que parten desde la fábrica de armas de La Vega», propuso ayer durante una entrevista en Cope Asturias.

Al regidor no le gusta el proyecto del Bulevar porque, cree, generaría más problemas de los que ya hay: «Con él tendríamos muchos semáforos, se retrasaría la entrada y salida de Oviedo y no enlazará los barrios. Seguiríamos con la división que tenemos en la actualidad».

No teme, según añadió, posible la demanda que la UTE Bosque y Valle - formada por los arquitectos Clara Eslava y Miguel Tejada, y el ingeniero David Gistau- podría interponer al Ayuntamiento al desechar el proyecto ganador del concurso de ideas, tal y como ha advertido la oposición. Argumentó que las tres versiones presentadas-la última en mayo- no se ajustan a los pliegos de contratación porque superan con creces los 18 millones de euros presupuestados: «No sé si llevarán el caso a los juzgados, pero se les solicitó una cosa y los técnicos no están de acuerdo con lo que entregaron. No creo que tenga mucho recorrido».

«Irresponsabilidad»

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, afeó ayer la «irresponsabilidad» del anterior equipo de gobierno -formado por PSOE, Somos e Izquierda Unida- respecto al Bulevar de Santullano. Abundó que la UTE entregó un proyecto que acabó «triplicando el presupuesto máximo permitido» y adelantó que el equipo de gobierno «actuará de la mano» de los vecinos. «No nos dedicaremos a vender humo. Eso lo hicieron nuestros predecesores engañando a los vecinos», apuntó en declaraciones a los medios de comunicación.

Ana Taboada, por su parte, pidió ayer a Ciudadanos «valentía y coherencia» para defender el proyecto del bulevar de Santullano frente a la «losa de Canteli». «Esta es una idea descabellada y descartada por todo tipo de expertos y que pone al Ayuntamiento en una situación delicada: demandas millonarias por la ruptura unilateral del actual contrato y la pérdida de 10,3 millones de fondo europeos.