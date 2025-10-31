El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La entrada a la oficina de General Elorza. Alex Piña
Obras del Principado en Oviedo

La ampliación de la oficina de empleo de General Elorza, en Oviedo, costará 1,2 millones de euros

El Servicio Público de Empleo del Principado acometerá la segunda fase de la obra para mejorar la distribución del local

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:47

Comenta

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias reformará y ampliará las oficinas del número 27 de General Elorza. Se trata de una segunda fase, tras la concluida en 2023 para aliviar problemas de espacio destinando el archivo a una oficina, que ha salido a concurso por 1,2 millones de euros. Las empresas tendrán hasta el 20 de noviembre para presentar sus ofertas.

El proyecto, firmado por el arquitecto Roberto Alonso, pretende aportar «una solución funcional y a la vez flexible que permita mejorar la actual distribución de la oficina» y «evitar espacios de tránsito y circulación angostos y estrechos que actualmente condicional y comprometen la propia evacuación del local».

La intervención afectará a una superficie de unos 820 metros cuadrados. Se realizará una nueva redistribución aprovechando espacios liberados en esa primera fase ensanchando las zonas de circulación, espacialmente la zona de los aseos y diseñando todas las instalaciones acorde a la nueva distribución y normativa vigente, según figura en el memoria. Dichas actuaciones contemplan la renovación total de gran parte de la oficina. Se actuarán además en la fachada del local que da a la calle General Elorza y se habilitará una nueva fachada y una salida de emergencia a la plaza Ana García.

