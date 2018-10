«Las negociaciones por la fábrica están estancadas, hay que hablar al más alto nivel» Ana Taboda, en el plató de La Lupa de Canal 10. / E. C. La líder de Somos defiende en 'La Lupa' de Canal 10 que la antigua factoría tiene que ser «una ciudad compleja, una ciudad 24 horas» G. D. -R. OVIEDO. Miércoles, 24 octubre 2018, 03:01

Avanzar con los usos temporales de El Cristo, abrir la parcela del spa de Ciudad Naranco, una sala de exposiciones y solucionar problemas «urgentes» de personal figuran en la lista de intereses de Somos para los próximos meses, en ese 'pacto de fin de mandato'. Y ayer Ana Taboada, líder de Somos, añadió ante las cámaras de Canal 10 una más, una que ha centrado el debate estos días: La Vega.

La vicealcaldesa explicó en 'La Lupa', en una entrevista a Juan Neira, que la consecución de la propiedad y el cambio de uso de los terrenos de la antigua factoría de armas son cuestiones a medio y largo plazo. «Tendrá que entra Patrimonio, redactar y aprobar el plan especial, hacer los proyectos... por eso, para nosotros los usos temporales son una necesidad urgente», razonó y añadió que «los edificios cerrados, cada día se deterioran más».

Las actividades de la Fundación Princesa en la fábrica «han demostrado que son posibles usos masivos» y afirmó que las negociaciones con el Ministerio de Defensa «están estancadas». «Se avanza en cuestiones jurídicas menores», pero no en el fondo del asunto ni en los usos temporales y aunque admitió que hay que dar tiempo a asentarse a un nuevo gobierno, sostuvo que «aunque se hable con los técnicos de Defensa, nos falta hablar al más alto nivel las cuestiones».

«Empezar las obras del Bulevar antes de final de mandato es una prioridad»

Taboada, además, insistió en que en el futuro los terrenos tienen que convertirse «en una ciudad compleja, en una ciudad 24 horas», no puede ser, comparó, como los «proyectos faraónicos del pasado, como la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre», fracasada y sin financiación, tiene que tener «una variedad de usos en la que haya vida durante el día y durante la noche en un ámbito con diferentes usos». La edil no lo mencionó, pero el concepto urbanístico de 'ciudad 24 horas' busca promover la actividad nocturna desde el diseño de políticas públicas. Se suele mencionar el barrio rojo de Amsterdam, pero vale también para incluir viviendas en zonas de oficinas, para que el espacio no quede desierto por la noche, para regular el alumbrado o el transporte o para mejorar la seguridad.

No quiso entrar en esos usos hasta que Patrimonio defina qué elementos conservar y qué actividades serán compatibles y no excluyó que «Defensa, a lo mejor, quiera retener parte de los terrenos».

De lo que sí habló fue de las disfunciones y errores, que «no son casualidades», habidas en los últimos meses en el Ayuntamiento e instó a la apertura de expedientes informativos «para saber qué ha pasado, no tienen que ser muestras de deslealtad, puede ser descoordinación» o «falta de personal». También dijo que «la Ronda Norte es una falacia» pintada para justificar recalificaciones y pidió apoyo a Fomento para las alternativas diseñadas por Urbanismo.

Cumplir con el pacto

La líder de Somos Oviedo también abordó los problemas de coordinación que sufre el equipo de gobierno, que atribuyó, en parte, a las distintas sensibilidades políticas de los tres socios, pero insistió en que «frente a 24 años de mal gobierno del PP» está «satisfecha del trabajo realizado» desde el inicio del mandato. Aseguró que del pacto de mandato suscrito entre su candidatura, PSOE e IU, «hemos cumplido el 80% en lo que depende de nuestras concejalías». Destacó la introducción de una política fiscal más progresiva, con el IBI diferenciado; la extensión de las becas de comedor y libros; la redacción del nuevo plan general; del Plan de Movilidad o el proyecto para el Bulevar de Santullano, «la actuación de regeneración urbana más interesante en una capital de provincia y que, encima, ha recibido el premio de la UE, 10,3 millones de euros».

Sobre este último proyecto, acusó a la oposición de «usarlo como arma electoral» en lugar de pensar en la oportunidad de cerrar la brecha que dejó la apertura de la autopista y «hacer de Oviedo una ciudad más amable y más moderna», con «un entorno más natural, con huertos urbanos y una especie de lago, que va a generar una serie de espacios distintos». La edil negó que pueda haber sobrecostes «porque no es una contrato de obra, es la redacción de un proyecto», uno que será realidad, dijo, gracias «a los fondos europeos que van a hacerlo posible».

Para Somos Oviedo, insistió, «empezar las obras del Bulevar» antes del final del mandato es «una prioridad», como expresó a sus socios en la reunión que mantuvieron la semana pasada para el llamado 'pacto de final de mandato'. Una prioridad, que «no una línea roja».