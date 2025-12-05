El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Manuel Cifuentes, delante de Maternidad. Juan Carlos Román

«El antiguo HUCA es uno de los símbolos más claros del fracaso del Gobierno asturiano»

El PP de Asturias denuncia que la situación «es escandalosa» y que «en 2024 ya existía una partida de 25.000 euros y no se ejecutó»

Susana Neira

Oviedo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:44

El diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General Manuel Cifuentes ofreció este viernes una rueda de prensa frente al edificio de Maternidad en ... el antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. Un espacio que representa, a su juicio, «uno de los símbolos más claros del fracaso de las políticas del Gobierno asturiano y, en especial, de la Consejería de Ordenación del Territorio».

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  3. 3 España no es el único: estos son los países que se suman al boicot de Eurovisión por Israel
  4. 4 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  5. 5 Dabiz Muñoz prueba la «mejor fabada». Es de un restaurante asturiano
  6. 6 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  7. 7 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  8. 8

    ¿Por qué la gripe está siendo «más contagiosa» y «más agresiva» este año?
  9. 9 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  10. 10

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga

