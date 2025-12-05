«El antiguo HUCA es uno de los símbolos más claros del fracaso del Gobierno asturiano»

El diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General Manuel Cifuentes ofreció este viernes una rueda de prensa frente al edificio de Maternidad en ... el antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. Un espacio que representa, a su juicio, «uno de los símbolos más claros del fracaso de las políticas del Gobierno asturiano y, en especial, de la Consejería de Ordenación del Territorio».

Consideró «especialmente escandalosa» la situación, ya que en 2024 «existía una partida de 25.000 euros de la que no se ejecutó ni un solo euro». Ahora, dijo, por tercera año consecutivo existe una «pequeña partida» para el plan de El Cristo-Buenavista mientras «la degradación del entorno continúa porque no se ha hecho nada».

Frente a esta «dejadez» donde el Principado, acusó, «ni cumple, ni ejecuta, ni soluciona los problemas», Cifuentes cargó contra la citada Consejería de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, cuyo presupuesto «se reúne más rápido que se pronuncia, una burbuja y una estafa». Un área que, acusó, «funciona como una auténtica agencia de colocación» al ser «la que más altos cargos acumula, pero la que menos inversión ejecuta». «Sus cifras crecen sin respaldo real. Nadie se cree ya estos números cuando hablamos de la consejería con la peor ejecución presupuestaria de todo el Gobierno», expuso.

En materia de vivienda, Cifuentes consideró que «poner las políticas de vivienda en manos de los comunistas sería una catástrofe». En tres años, «el precio del alquiler en Asturias ha subido un 32%, mientras el Gobierno demoniza al sector privado, interviene el mercado y abandona a los jóvenes que quieren comprar una vivienda».