Arranca el San Mateo más largo y menos multitudinario

Lunes, 7 septiembre 2020, 13:37

La capital asturiana inaugura hoy San Mateo, aunque no como manda la tradición: en años anteriores, siempre de viernes y no de lunes, la plaza del Ayuntamiento se llena con el pregón y el chupinazo. En 2020, por culpa de la pandemia, no habrá. Tampoco se instalarán los chiringuitos y las casetas de hosteleros del paseo Bombé. Todas las actividades multitudinarias, entre ellas el desfile del Día de América en Asturias y los fuegos artificiales desde el parque de Invierno, se han suspendido. Pero la música, uno de los grandes ingredientes de las fiestas, sonará a partir de esta tarde, con conciertos de 700 personas en el Auditorio.

Así, con la programación acomodada a la situación epidemiológica y con la intención de mantener «la esencia», como dice la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, arrancará el San Mateo más extendido en el calendario (finalizará el domingo 27). El Auditorio Príncipe Felipe y el Palacio de Congresos y Exposiciones, epicentro de las actividades infantiles, concentrarán la mayor parte de las citas.

Una de las primeras diferencias respecto al año pasado es el presupuesto. En 2019 se destinaron 1,2 millones; este septiembre serán unos 900.000 euros, de los que una parte se reservan para los cachés de los artistas musicales.

La soprano Ana Nebot, el tenor Juan Noval y el pianista Arkaitz Mendoza abrirán hoy San Mateo 2020, a las ocho de la tarde. Las invitaciones para este espectáculo llevan días agotadas, al igual que las del recital del miércoles. En esta ocasión se subirán al escenario Beatriz Díaz, María José Suárez y Marcos Suárez. En todos se reducirá a más de la mitad el aforo del Auditorio. Otro de los platos fuertes será el viernes con León Benavente; el domingo tocará David Bisbal (entradas agotadas); Camela actuará el miércoles día 16; Rozalén el 19, y Ara Malikian el día 20 (en ambos casos todas las localidades han sido vendidas). Los cambios serán para todos respecto a otras ediciones: el público, siempre con la mascarilla, nada más acceder al recinto se deberán desinfectar las manos y los zapatos gracias a los dispensadores de gel hidroalcohólico y las alfombras colocadas en el hall.

Las medidas de seguridad, de igual forma, serán las reinantes en el Palacio de Congresos y Exposiciones, donde se celebrarán las actividades infantiles con un aforo de 600 personas. Dos de las actividades ya han colgado el cartel de no hay entradas: la actuación del payaso Tallarín y el show de Bartolito. El resto siguen a la venta. Habrá magia, títeres, música y mucho circo.

Gaitas y la banda

Además, la música de las gaitas sonará en el paseo del Bombé y el parque del Truébano casi todos los días, la Banda de Música Ciudad de Oviedo realizará diferentes actuaciones y se colocarán las banderas de los todos los países latinoamericanos en recuerdo del Día de América en Asturias, que cumple 70 años. El desfile que lo conmemore tendrá que esperar como mínimo hasta el año que viene. Lo que sí habrá será el reparto del bollo el día grande.

El programa de San Mateo

Lunes, 7

Ana Nebot, Juan Noval y Arkaitz Mendoza. Auditorio, a las 20 horas.

Miércoles, 9

Beatriz Díaz, María José Suárez y Marcos Suárez. Auditorio, a las 20 horas.

Viernes, 11

Pequeño Club Imposible y León Benavente. Auditorio, a las 21 horas.

Sábado, 12

Dvicio. Auditorio, a las 20 horas.

Domingo, 13

El pequeño conejo blanco. Palacio de Congresos, a las 12.30 horas.

The Troupers. Palacio de Congresos, a las 18 horas.

David Bisbal. Auditorio, a las 21 horas.

Lunes, 14

Magic Experience de James Garibo. Palacio de Congresos, a las 18.30 horas.

Aceveu, La Hedra y grupo de baile del Centro Asturiano. Paseo del Bombé, a las 18.30 horas.

Izal. Auditorio, a las 21 horas.

Martes, 15

El circo del payaso Tallarín. Palacio de Congresos, a las 18.30 horas.

La laguna del Torollu, La Inmaculada y Nocéu. Paseo del Bombé, a las 12.30 horas.

Emilio Rua & Rosa Cedrón y Cerezal. Auditorio, a las 21 horas.

Miércoles, 16

La Granja, el show de Bartolito. Palacio de Congresos, a las 18.30 horas.

Banda de gaitas La Corredoria, Xeitu y Trasgu. Plaza de la Catedral, a las 18.30 horas.

Camela. Auditorio, a las 21 horas.

Jueves, 17

El Carbayón, La Xordia y Xeitu. Plaza de la Catedral, a las 18.30 horas.

Joaquín Pixán. Auditorio, a las 21 horas.

Viernes, 18

Banda de gaitas y grupo de baile del Centro Asturiano y Xuno. Paseo del Bombé, a las 18.30.

Sábado, 19

Francis Zafrilla. Palacio de Congresos, a las 12.30 horas.

Leocardia y los Ratones. Palacio de Congresos, a las 18 horas.

Banda de gaitas La Corredoria, Filandón y Fitoria. Paseo del Bombé, a las 12 horas.

Banda de gaitas Naranco y grupo de baile del Centro Asturiano. Parque del Truébano, a las 12 horas.

Rozalén. Auditorio, a las 21 horas.

Domingo 20

Cantajuego. Auditorio, a las 12 horas.

Bambalas. Palacio de Congresos, a las 12.30 horas.

Dulces. Palacio de Congresos, a las 18 horas.

Ara Malikian. Auditorio, a las 21 horas.

Lunes, 21

Karim, mago por un día. Palacio de Congresos, a las 12.30 horas.

Billy Boom Band. Palacio de Congresos, a las 18 horas.

Nando Agüeros y Diana Navarro. Auditorio, a las 21 horas.

Martes, 22

Despistaos, David Otero y Cepeda. Auditorio, a las 21 horas.

Miércoles, 23

Canción asturiana. Auditorio, a las 20 horas.

Jueves, 24

Bombai y Funambulista. Auditorio, a las 21 horas.

Viernes, 25

'El gran libro mágico'. Palacio de Congresos, a las 18.30.

Sábado, 26

Bandas de gaitas de La Corredoria y el Centro Asturiano. Parque del Truébano, a las 12.

Hermanos Saquetti. Palacio de Congresos, a las 18 horas.

Fran Juesas y Andrés Suárez. Auditorio, a las 21 horas.

Domingo, 27

José Armas 'El Ilusionista'. Palacio de Congresos, a las 12.30.

Carlos Núñez. Auditorio, a las 21 horas.