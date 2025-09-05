«En Asturias hubo 140 suicidios en 2024, seguimos estando en primera fila» Cuatro hombres y siete mujeres llamaron este año al Teléfono de la Esperanza con crisis suicidas, tenían «algo ya preparado»

Virginia Woolf era «una mujer inteligente, sensible, exitosa y, a pesar de ello, entró en crisis de alguna manera, una crisis de desesperanza, que es lo que nos suele llevar al suicidio». La escritora británica –fallecida en 1941– protagoniza la campaña 'Puedes elegir otro futuro'. Porque lo que sucedió a Woolf «nos puede pasar a cualquiera».

Ladis García del Río, presidenta del Teléfono de la Esperanza –que conmemora sus 50 años este 2025–, presentó junto a la concejala de Políticas Sociales, María Velasco, la campaña diseñada con motivo de la celebración del Día Mundial de Prevención del Suicidio; una celebración que comenzó en 2003 y que este año se refuerza con más mesas informativas –en Avilés, ayer; en Mieres el día 7 y en Oviedo y Gijón, el 10 de septiembre– y conferencias para abordar un tema que toca de lleno al Principado. En 2024, según datos del INE, fallecieron por suicidio en España 3.846 personas. «En Asturias tuvimos 140 casos: seguimos siendo, tristemente, la comunidad que estamos en primera fila en cuanto a tasa de suicidio por cada cien mil habitantes».

García del Río subrayó que «aunque nos preocupan mucho los jóvenes, el mayor volumen de suicidios está en la franja de edad entre los 50 y los 59 años».

Chata del Teléfono de la Esperanza para los jóvenes

Al Teléfono de la Esperanza –con el 99% de voluntarios, tal y como destacó la edil María Velasco–, los jóvenes «llaman poco», por lo que están promocionando un «chat de La Esperanza porque a la juventud, pensamos, le gusta más escribir que hablar y así hay más jóvenes atendidos». El problema es que no está activo «las 24 horas del día, sólo unas horas por la tarde, porque no hay suficiente gente como para eso».

Advertido este punto, Ladis García del Río destacó que reciben muchas llamadas «con ideación suicida», pero esta, aseguró, «no es tan peligrosa» porque «la ideación suicida la tiene mucha gente que en realidad no piensa en suicidarse». Lo que «es más peligroso es cuando la persona está en crisis y piensa en hacer algo concreto, tiene algo ya pensado, preparado». Con crisis suicidas, el Teléfono de la Esperanza «atendió a 4 hombres y 7 mujeres a lo largo de este año». En estos casos, el deber es llamar a la Policía, intentar hablar con ellos y «que esperen». Porque «de ese efecto túnel, de esa desesperanza cuando alguien se quiere suicidar, se sale».

«El suicidio tiene que ver con las formas de vida. No es bueno pensar que estar mal psicológicamente, estar triste o estar disgustado, es una enfermedad, porque no lo es, son cosas que ocurren en la vida. Ahora parece que hay que ser feliz todo el tiempo, y esa idea hay que quitarla de cabeza, y esa idea tiene que ver con la sociedad actual, parece que es obligatorio ser feliz continuamente y si no eres feliz, es que estás enfermo. No es así».

Velasco, por su parte, subrayó que los fallecimientos por suicidio afectan a todo el entorno de la persona fallecida, a los cuales se les debe de prestar una especial atención, acompañamiento y cuidado. «Somos las administraciones públicas las que debemos de seguir trabajando con un compromiso constante y reforzar todas las medidas de prevención sanitaria, sociales y comunitarias, para permitir generar sentidos de vida». La campaña 'Puedes elegir otro futuro' «invita a reflexionar sobre la importancia de ser escuchado para volver a conectar con la vida. Escucha y conexión son las grandes palabras que pueden salvar la vida y dar esperanza», concluyó Velasco.