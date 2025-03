El Ayuntamiento emplaza al Principado a negociar juntos el nuevo plan de La Vega

CECILIA PÉREZ OVIEDO. Viernes, 19 de junio 2020, 01:14 Comenta Compartir

El Ayuntamiento celebra la «buena acogida» por parte del tejido empresarial que ha tenido la propuesta del alcalde, Alfredo Canteli, para el futuro de La Vega. Un nuevo plan en el que Oviedo dispondría de 20.000 metros cuadrados para levantar un recinto ferial, y el Ministerio de Defensa rentabilizaría el resto de la factoría como parque empresarial.

El alcalde, Alfredo Canteli, espera reunirse con los representantes ministeriales el próximo otoño, y confía en que el Principado le apoye y medie con el departamento de Margarita Robles. «Hemos visto que el Principado tiende la mano para apoyar al Ayuntamiento en lo que necesite», precisaron fuentes municipales en referencia al «compromiso que arrancaron» al presidente regional, Adrián Barbón, el pasado mes de febrero cuando le emplazaron a negociar conjuntamente en Madrid la recuperación de los terrenos de La Vega. «La invitación sigue en pie porque este equipo de gobierno entiende que una colaboración entre administraciones puede trasladarse a una negociación conjunta. Esto hará más presión, teniendo en cuanta lo que Defensa también considere», apuntaron las mismas fuentes.

Reconocen, no obstante, que todavía no hay un proyecto concreto sobre la mesa respecto a lo avanzado por el alcalde, «es una idea», pero añaden a renglón seguido que «si ha sido bien acogida nos hace pensar que no nos estamos equivocando».

El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Ignacio Calviño, también acogió con optimismo la propuesta. «Sería un buen momento para aunar esfuerzos y que la ciudad de Oviedo y el tejido empresarial salgan ganando», afirmó.

Una idea cuya ejecución dependerá de recuperar los terrenos de la antigua factoría, abandonados desde 2012. El arquitecto Felipe Díaz de Miranda tiene claro que nada se puede planear allí si no hay antes «una hoja de ruta» porque, según explicó, todo lo que se ha dicho sobre La Vega le recuerda al caso del viejo hospital. «Me estoy oliendo una repetición de lo que ha sucedido en El Cristo», apuntó.

Esa hoja de ruta pasaría, según el arquitecto, por recuperar los terrenos sin tener que desembolsar un euro. «Oviedo los entregó gratuitamente al Estado español y así se deberían devolver», apuntó. Considera que la valoración de 44,5 millones de euros de los terrenos, según la última tasación conocida, no se ajusta a la realidad. «Se ha valorado como terreno industrial pero tiene otros condicionantes, como los arqueológicos, por lo que igual no se puede materializar como industrial».

Eso mismo apunta el historiador Andrés Martínez. Parte de valorar el interés del Ayuntamiento en recuperar los terrenos pero cuestiona las condiciones. «Se corre el riesgo de cómo se va a tratar el patrimonio industrial que se ve, pero a mí me preocupa más el patrimonio arqueológico, lo que no se ve. En La Vega estaba lo que fue la gran vía de Alfonso II a los palacios reales. Es una riqueza que no podemos arriesgar a que se malogre o se quede bajo tierra», de ahí que defienda la realización de prospecciones en los terrenos para conocer lo que guardan en su interior antes de actuar y que Andrés Martínez calificó como «patrimonio monumental».