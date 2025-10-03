El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Un concierto este verano en el espacio Kuivi Almacenes. Alex Piña

El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones

Los responsables del local cultural de Almacenes Industriales envían la documentación tras recibir la resolución y se encuentran a la espera de respuesta por parte de la concejalía

A. Arce

Oviedo

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:50

El espacio Kuivi Almacenes, la suerte de «oasis» cultural en mitad de las naves abandonadas de Almacenes Industriales, en Ciudad Naranco, que abrió sus puertas ... hace un año en Oviedo para dar vida a una de las zonas más degradadas de la ciudad, afronta estos días una serie de turbulencias urbanísticas. El área de Licencias del Ayuntamiento ha propuesto el inicio de un procedimiento de cese de actividad, clausura y –en última instancia– precinto del local al comprobar la concejalía que este carece de licencia de apertura para el ejercicio de la actividad de espectáculos públicos o recreativos, según ha podido averiguar este diario, y tras varias visitas de la Policía Local a raíz de distintas denuncias por ruido.

