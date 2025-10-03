El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones

El espacio Kuivi Almacenes, la suerte de «oasis» cultural en mitad de las naves abandonadas de Almacenes Industriales, en Ciudad Naranco, que abrió sus puertas ... hace un año en Oviedo para dar vida a una de las zonas más degradadas de la ciudad, afronta estos días una serie de turbulencias urbanísticas. El área de Licencias del Ayuntamiento ha propuesto el inicio de un procedimiento de cese de actividad, clausura y –en última instancia– precinto del local al comprobar la concejalía que este carece de licencia de apertura para el ejercicio de la actividad de espectáculos públicos o recreativos, según ha podido averiguar este diario, y tras varias visitas de la Policía Local a raíz de distintas denuncias por ruido.

De la resolución municipal, de mediados de agosto, también se desprende la presencia en el espacio de elementos e instalaciones sin autorización como carpas, emisores acústicos y terrazas exteriores, y que la celebración de conciertos en el interior –el Kuivi es uno de los pocos locales de la ciudad que tiene un calendario continuo de música en directo– debería regularizarse mediante el envío de documentación en materia de emisiones acústicas.

El Kuivi recibió en octubre del año pasado una licencia provisional de actividad como «centro de exposiciones artísticas y culturales», sujeta a unas medidas necesarias para evitar la transmisión de ruidos en los límites que comprende la normativa, y también a que a lo largo del proceso de adecuación del local se presentase toda la documentación necesaria para la autorización de la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento.

La concejalía, eso sí, comprobó que faltaban algunos papeles, lo que terminó motivando la orden de cese y clausura. Ahora bien, esta no es definitiva y Kuivi Almacenes continúa abierto estos días. Los titulares del espacio, tal y como pudo confirmar EL COMERCIO este jueves, han presentado alegaciones al requerimiento municipal y remitido la documentación pertinente en el plazo de diez días que había fijado Licencias Urbanísticas.

A la espera

Las fuentes consultadas advirtieron que el Kuivi ahora se encuentra a la espera de respuesta por parte del Ayuntamiento ante lo que consideran como meras «diferencias de interpretación» y que, en todo caso, la vocación del espacio es continuar en el barrio durante «mucho tiempo», convirtiendo Almacenes Industriales en uno de los epicentros culturales de Oviedo.

El propio gobierno local presentó allí la dirección artística de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031 a finales del pasado mes de marzo.