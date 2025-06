El Ayuntamiento de Oviedo defiende el parking de El Campillín: «Lo piden los vecinos y no molesta»

Rafael Francés Oviedo Domingo, 29 de junio 2025, 21:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Oviedo acometerá la construcción del aparcamiento subterráneo de El Campillín contra viento y marea, y las protestas de asociaciones vecinales no ... harán cambiar la hoja de ruta municipal para la construcción del equipamiento porque «lo piden los vecinos del casco antiguo, no toca el parque para nada; es una necesidad para la zona y no molesta a nadie, sólo molesta a los que dicen que no a todo», según aseguró el alcalde, Alfredo Canteli.

Rotundo y sin dudas de ningún tipo. Es más, sostuvo que el nunca se ha referido al aparcamiento como de El Campillín si no «como del parque de Santo Domingo», y descalificó a los que piden que no se construya porque son «los mismos de siempre», los que «no quieren el Calatrava, los mismos que no quieren La Vega, los mismos que no quieren la Fábrica de Gas, los mismos que dicen no a la evolución de Oviedo». Los vecinos acumulan más de 2.600 firmas contra el proyecto La Agrupación Vecinal Santo Domingo-El Campillín ha recogido ya más de 2.600 firmas contra el aparcamiento subterráneo que el Ayuntamiento plantea construir en las inmediaciones del parque del El Campillín, dentro de las obras de mejora para la creación de la Zona de Bajas Emisiones del centro de la ciudad que exige la Unión Europea (UE) para mejorar la situación atmosférica en la las ciudades. De hecho, los miembros de la agrupación instalaron este domingo una mesa peticionaria en el final de la calle Magdalena en la que durante «dos horas que hemos estado allí, hemos recogido 750 firmas», según explicó el presidente de la Agrupación vecinal Santo Domingo y El Campillín, de reciente creación, Arturo Vilariño López. A esto hay que sumar otras «1.800 firmas y apoyos que hemos recibido desde el pasado jueves a través de internet, lo que supone que unas 2.600 personas apoyan nuestra reivindicación de que no es necesario un aparcamiento subterráneo en El Campillín y, por supuesto, que es peligroso para el parque». El regidor se reafirmó en su postura para que no cupiera ninguna duda en la posición municipal con respecto al aparcamiento: «Lo vamos a hacer, pero no toca para nada El Campillín, que no se preocupen». El aparcamiento se circunscribe dentro de las medidas para la Zona de Bajas Emisiones en Oviedo y para cubrir la demanda de plazas detectada en la zona por el Consistorio.

