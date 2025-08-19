El Ayuntamiento de Oviedo apuesta por el emprendimiento digital

El Ayuntamiento de Oviedo y la Asociación de Cluster de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Asturias Jóvenes Empresarios de Asturias han ... renovado su convenio de colaboración con el fin de continuar potenciando y fomentando el emprendimiento en el campo digital.

El Consistorio ovetense tiene entre sus objetivos impulsar y fomentar la actividad económica, incentivando la constitución de nuevas empresas y fomentando la iniciativa emprendedora para seguir consolidando a la capital «como locomotora laboral y económica de la región».

El convenio tiene una vigencia de un año y está dotado con 115.000 euros para desarrollar acciones políticas que «permitan seguir impulsando el tejido emprendedor y doten a los comercios ovetenses de las herramientas necesarias en el campo de la digitalización para poder competir en un mercado cada vez más globalizado», aseguró la concejala de Economía, Leticia González.

Entre las iniciativas destacan especialmente aquellas destinadas a fomentar el emprendimiento en uno de los sectores con mayor demanda en la actualidad, el tecnológico.

Además, este acuerdo también permite la puesta en marcha de diferentes formaciones destinadas a los empresarios locales, especialmente de aquellos sectores relacionados con el mundo comercial, con el propósito de dotarlos de los conocimientos necesarios para que puedan competir en igualdad de condiciones que las grandes plataformas de venta digitales.

Leticia González, que firmó con el presidente del cluster, José Arias Álvarez añadió que «a partir de 2030 se estima que uno de cada tres empleos esté relacionado con el mundo tecnológico y por ello las administraciones públicas tenemos el deber de ofrecer toda la formación y conocimientos necesarios».