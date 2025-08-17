El Ayuntamiento de Oviedo utiliza un bajo porcentaje del valor catastral para gravar el recibo del IBI

El informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) también hace un análisis de impuestos como el IBI en municipios y llega a una conclusión llamativa, ... y es que Oviedo y Gijón tienen implantado un mínimo tipo de gravamen sobre los impuestos de las ciudades. Así, Oviedo grava en un 0,54 por ciento del valor catastral del inmueble mientras que Gijón lo hace en un 0,45, por debajo de la media asturiana, situada en el 0,59, al igual que la española. Muy lejos del municipio 'más caro', que es Corvera, con un gravamen del 0,92 por ciento.

Los expertos del IEE aseguran que «dada la importancia de Gijón y Oviedo en términos de población, cabe destacar su posición en este impuesto, ya que han establecido tipos de IBI urbano bajos en comparación con el resto de municipios, siempre por debajo del promedio nacional y regional».

En el caso concreto de Oviedo, el informe explica que «cabe destacar la bonificación del cincuenta por ciento de la cuota íntegra del IBI para inmuebles calificados como viviendas protegidas y la bonificación en la cuota para familias numerosas, en el caso de que el inmueble sirva de vivienda habitual para el solicitante y resto de miembros de la familia numerosa, y tenga un valor catastral inferior a 160.000 euros».

La capital asturiana ingresó el año pasado 71,15 millones de euros de los diferentes tipos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La cifra supone haber recaudado tres millones de euros menos de lo planteado a la hora de elaborar los presupuestos municipales para 2024. Al cierre del ejercicio las previsiones se ven reducidas, como aquello de que cuando cuece mengua.

Otros impuestos

Ocurre algo parecido con el impuesto sobre construcciones, con el que el Ayuntamiento esperaba ingresar casi seis millones de euros –motivados por la bonanza del sector en la capital–, pero que se quedó en 3,9; y de manera mucho menos evidente con la viñeta, con la que se recaudaron 10,8 de los 11,2 millones de euros previstos.

Sí superaron las expectativas de ingresos de la Concejalía de Economía aplicaciones presupuestarias como las multas de tráfico, que ascendieron a 4,9 millones de euros de los 4,5 previstos; las tasas por ocupación de la vía pública con terrazas (673.835 euros de los 600.000 incluidos) y la utilización del dominio público (1,6 millones de 340.000 euros) y también el dinero que recibe el Consistorio por parte de otras administraciones como la estatal (69,6 millones de euros de 55).