La fachada de la Casa Consistorial. Mario Rojas
Fiscalidad en Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo utiliza un bajo porcentaje del valor catastral para gravar el recibo del IBI

El modelo ovetense de cálculo del impuesto (0,54%) está por debajo de la media asturiana y de la española, que son del 0,59%

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:00

El informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) también hace un análisis de impuestos como el IBI en municipios y llega a una conclusión llamativa, ... y es que Oviedo y Gijón tienen implantado un mínimo tipo de gravamen sobre los impuestos de las ciudades. Así, Oviedo grava en un 0,54 por ciento del valor catastral del inmueble mientras que Gijón lo hace en un 0,45, por debajo de la media asturiana, situada en el 0,59, al igual que la española. Muy lejos del municipio 'más caro', que es Corvera, con un gravamen del 0,92 por ciento.

