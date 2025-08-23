El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Usuarios en la parada de autobús de la calle Uría. Alex Piña

El Ayuntamiento de Oviedo encargará un estudio para detectar las necesidades del transporte urbano

Destinará 400.000 euros a analizar e incluir mejoras como la reducción de los tiempos del trayecto antes de la nueva concesión del servicio en 2031

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Sábado, 23 de agosto 2025, 22:24

En 2031 finaliza el contrato de concesión del servicio de autobús urbano de Oviedo, que gestiona la empresa Transportes Unidos de Asturias (TUA) y ... que registró el pasado año casi 15 millones de viajeros (en concreto, 14,8 millones, 2,3 millones más que el año anterior), su mejor dato en una década. El Ayuntamiento quiere aprovechar la ocasión para implementar mejoras en el nuevo contrato, para lo que un año antes tendrá sobre la mesa un estudio pormenorizado de la situación actual «de cara a detectar las principales problemáticas que condicionan su competitividad». Todo encaminado a lograr corredores de alta capacidad y avanzar progresivamente hacia un sistema tipo Bus Rapid Transit (BRT), basado en la velocidad, regularidad y fiabilidad.

