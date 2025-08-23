El Ayuntamiento de Oviedo encargará un estudio para detectar las necesidades del transporte urbano

En 2031 finaliza el contrato de concesión del servicio de autobús urbano de Oviedo, que gestiona la empresa Transportes Unidos de Asturias (TUA) y ... que registró el pasado año casi 15 millones de viajeros (en concreto, 14,8 millones, 2,3 millones más que el año anterior), su mejor dato en una década. El Ayuntamiento quiere aprovechar la ocasión para implementar mejoras en el nuevo contrato, para lo que un año antes tendrá sobre la mesa un estudio pormenorizado de la situación actual «de cara a detectar las principales problemáticas que condicionan su competitividad». Todo encaminado a lograr corredores de alta capacidad y avanzar progresivamente hacia un sistema tipo Bus Rapid Transit (BRT), basado en la velocidad, regularidad y fiabilidad.

El objetivo, según refleja la versión inicial del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Oviedo, ahora en fase de información pública, es «analizar las diferentes modificaciones necesarias para incrementar su atractivo, de forma que la red de autobuses pueda convertirse en la columna vertebral del sistema de transporte público urbano de la ciudad». ¿Cómo? Logrando que la velocidad comercial de las líneas troncales urbanas se sitúe entre los 18 y 20 kilómetros por hora, reduciendo hasta un 30% los tiempos de viaje intraurbanos. Como ejemplos, reducir el tiempo actual de la línea de Las Campas al centro de 22 a 12 minutos; la del centro al HUCA de 16 a 10 minutos; del centro a El Cristo en 7 minutos en lugar de los 11 actuales, o del centro a Colloto en 19 en vez de en 26. También, garantizando que el 80% de la población pueda llegar al resto de zonas del casco urbano en menos de 30 minutos.

El citado documento refleja que el coste de este estudio alcanzará los 400.000 euros y se basará en un modelo de transportes de cuatro etapas, «a partir de la cual se podrán conocer las principales relaciones entre el origen y destino tanto en transporte público como privado», identificando los motivos por los que el viajero sigue prefiriendo utilizar el vehículo privado en lugar de la oferta pública.

Un diagnóstico que dará paso al diseño de las nuevas propuestas de modificación para fortalecer los principales corredores de los autobuses, para los que se planteará, avanza el PMUS, cambios en las plataformas reservadas, la adaptación de los semáforos, distancias entre paradas óptimas, entre 300 y 400 metros, y reorganizaciones viarias.

Igualmente se adaptarán las frecuencias para que la «mayor parte del casco tenga cobertura a una línea con frecuencias de al menos quince minutos» y se incorporarán «criterios de intermodalidad», especialmente con los intercambiadores de transporte urbano, para favorecer la integración en el sistema metropolitano. Precisamente en estos intercambiadores está realizando una fuerte apuesta el Principado, que tiene en obras los del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) –actuación que se completa con los tapices rodantes para conectar con Consultas Externas– y El Cristo, y ya ha estrenado el de Llamaquique, frente a la se del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples.

El crecimiento en el número de viajeros no tiene precedentes y tiene su éxito en la implantación de tarifas más accesibles, como la gratuidad entre los menores, lo que ha permitido fidelizar a la población usuaria y atraer nuevos perfiles en la demanda.

A demanda y marquesinas

Entre otras propuestas concretas más avanzadas, el documento considera que uno de los criterios esenciales será garantizar el principio de accesibilidad universal. No solo ofreciendo vehículos adaptados, «sino también ofrecer frecuencias adecuadas, recorridos funcionales, conexiones directas con equipamientos clave, como los centros de salud, áreas industriales o zonas residenciales, y una red que corresponda de forma equitativa a las necesidades reales de movilidad de toda la población». En cuanto a las paradas urbanas, se implementarán marquesinas en aquellos puntos de subida y bajada que carezcan de ellas y en las que dispongan de retranqueo y no sea posible eliminarlos por condicionar la fluidez del tráfico, se optará por eliminar plazas de estacionamiento contiguas . Incluso, implantar sistemas de doble punto de parada en aquellas con alta frecuencia de paso y elevada confluencia de líneas.

Otra de las medidas estrella será la implantación de un modelo de movilidad flexible para la zona rural, con autobuses, microbuses o taxis «cuya circulación no responde a horarios o rutas fijas, sino a las solicitudes previas de los propios usuarios». Para ello, el ciudadano deberá comunicarlo mediante una llamada telefónica, una aplicación móvil, una página web u otro medio telemático.

Una línea entre Colloto y el HUCA

El servicio municipal de transporte tiene históricas demandas y el Ayuntamiento no aguardará, o así refleja la versión inicial del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Oviedo (PMUS), a incluirlas en el nuevo contrato de concesión en 2031. La intención es implantarlas antes de manera escalonada.

Por un lado, mejorará las frecuencias de paso y la cobertura de las áreas periféricas o con alta concentración de actividades , como centros industriales o sanitarios, también para adaptarse a la Zona de Bajas Emisiones y atender demandas en la zona rural.

En concreto, hay tres modificaciones concretas. Por un lado, mejoras en la frecuencia, «para lo que se analizará una mejora del servicio, anticipándose al crecimiento previsto en la zona sur por el desarrollo urbanístico de la La Manjoya, la línea A, así como refuerzos en las líneas D y H», las que unen las facultades de El Cristo con Parque Principado y Serrano con el mismo centro comercial. Estas registraron el pasado año, según la memoria del servicio de 2024 adelantada por EL COMERCIO, 2.945.892 y 1.259.334 viajeros, respectivamente. También, la creación de una línea entre Colloto y el Hospital Universitario Central de Asturias.

Con varias protestas en la plaza de la Constitución durante los Plenos, los vecinos de Latores llevan tiempo reclamando mejoras. Si se cumple, su demanda será atendida. El Ayuntamiento mejorará la cobertura en la parroquia con un servicio que cubra el recorrido propuesto en la reforma planteada en 2018, «que bien podrá realizarse mediante la línea k actual u otro línea», dando cobertura también a Ayones y Santo Medero.