El Ayuntamiento de Oviedo saca a licitación el suministro de vestuario y calzado para bomberos

El Ayuntamiento de Oviedo valora una partida de 908.932 euros para la compra de suministro de vestuario, calzado y otros materiales para los ... trabajadores del Equipo de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), según reza el pliego de condiciones del contrato. El montante total es para los próximos cuatro años.

La presentación de ofertas finaliza el día 31 de este mes de octubre y la apertura de los sobres tendrá lugar el 6 de noviembre.

Los propios pliegos de condiciones dan explicación a la compra de material nuevo para el servicio al hablar de la necesidad de la contratación de la vestimenta y aparataje de los bomberos que «viene marcada porque la normativa en materia de equipos de protección individual del personal de emergencias y de los bomberos se ha modificado mucho en los últimos años», con exigencias «cada vez mayores en seguridad y prevención».

Ahora, destaca, ya no sirve con «un único traje de intervención para todo, sino que según el tipo de emergencia se requieren unas condiciones específicas incompatibles a veces unas con otras».

Por ejemplo, los trajes de intervención para fuegos estructurales «no sirven para rescate en accidentes de tráfico, en los que se exige alta visibilidad incompatible con el nivel de protección ignífuga requerido para incendios estructurales», o la necesaria ligereza y transpirabilidad «que requieren los trajes para incendios forestales no se resuelve con las trajes de incendio estructural» o la exigencia de incorporar arnés anticaída y no sólo de posicionamiento, a los trajes de intervención.

Entre los lotes que se tendrán que conformar para cumplir la licitación cabe destacar los trajes de intervención en incendios estructurales por un importe de 86.345,6 euros; los verdugos de fuego, por 18.150 euros; los equipos para condiciones climatológicas adversas CCA, por 63,839,6 euros; las botas de intervención en incendios estructurales, 65.340 euros; el calzado de bomberos, 104.786 euros; los cascos, 140.118 euros; la ropa de parque, 150.526 euros; mochilas y guantes, 74.912 euros, y accesorios varios, 26.106 euros.