El Ayuntamiento de Oviedo renovará la señalización al polígono de Olloniego desde la As-116
Además extenderá el servicio de videovigilancia conectado con la Policía Local a todo el polígono para garantizar una mayor seguridad
Oviedo
Martes, 25 de noviembre 2025, 21:30
El Ayuntamiento renovará durante los próximos meses toda la señalización del Parque Empresarial Oviedo (Olloniego-Tudela), a través de los accesos por la carretera ... autonómica As-116 y se instalarán tótems informativos e identificativos de las distintas zonas de este complejo industrial.
También extenderá el servicio de videovigilancia conectado con la Policía Local al resto del parque empresarial para garantizar una mayor seguridad a las empresas.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha procedido a desbrozar profundamente las parcelas disponibles para mejorar la imagen del polígono industrial ante los posibles inversores y se espera que en las próximas semanas obtenga un distintivo de calidad por las mejoras realizadas.
