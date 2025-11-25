El Ayuntamiento de Oviedo renovará la señalización al polígono de Olloniego desde la As-116

El Ayuntamiento renovará durante los próximos meses toda la señalización del Parque Empresarial Oviedo (Olloniego-Tudela), a través de los accesos por la carretera ... autonómica As-116 y se instalarán tótems informativos e identificativos de las distintas zonas de este complejo industrial.

También extenderá el servicio de videovigilancia conectado con la Policía Local al resto del parque empresarial para garantizar una mayor seguridad a las empresas.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha procedido a desbrozar profundamente las parcelas disponibles para mejorar la imagen del polígono industrial ante los posibles inversores y se espera que en las próximas semanas obtenga un distintivo de calidad por las mejoras realizadas.