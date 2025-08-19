Los Bomberos extinguen un incendio en una oficina de la calle Cimadevilla de Oviedo Dos personas fueron atendidas por inhalación de humo en mitad del gran despliegue; la Policía Local acordonó la zona para impedir el paso

A. A. Oviedo Martes, 19 de agosto 2025, 20:58

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Oviedo intervinieron durante la tarde de este martes en la extinción de un fuego originado en una oficina del número 15 de la céntrica calle Cimadevilla, a un lado del Ayuntamiento de la capital. En el lugar se desplegó un amplio operativo de seguridad y emergencias, formado por tres camiones de Bomberos, varias patrullas de las policías Local y Nacional y dos ambulancias. Al parecer, según las fuentes consultadas por este doarop, las llamas se originaron en una papelera de reciclaje de papel y cartón, aunque la cosa no fue a mayores.

En total, dos personas fueron atendidas por inhalación de humo y seis oficinas fueron desalojadas. Los efectivos de la Concejalía de Seguridad Ciudadana cortaron el paso a peatones por todos los accesos a la zona para facilitar el trabajo de los bomberos y del resto del personal de emergencias.

El reloj pasaba de las ocho de la tarde cuando comenzaba el revuelo en la calle, una de las principales vías de paso del casco histórico de la capital asturiana, repleta de turistas y ovetenses que llenaban las terrazas para disfrutar de la templada tarde de agosto.

El suceso causó una gran expectación entre los presentes y, para asegurar el operativo y dar espacio a los bomberos para que hiciesen su trabajo, la Policía Local acordonó la zona con cintas. Mientras el personal del SEIS y los sanitarios actuaban en la calle Cimadevilla, dos ambulancias y un coche patrulla de Seguridad Ciudadana aguardaban aparcados en plena plaza del Ayuntamiento.