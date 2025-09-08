Caces reinaugura su iglesia tras las obras de mejora

El sacerdote Alejandro González, 'Jano', ofició la ceremonia en la iglesia de San Juan Bautista de Caces.

Los vecinos de Caces están de enhorabuena. Este lunes, fiesta de Covadonga, han celebrado la reinauguración de su iglesia, el templo de San Juan Bautista. El paso del tiempo y el clima habían hecho mella en el edificio.

A mediodía, el sacerdote Alejandro Suárez, 'Jano', –impulsor de la reforma–, presidió la eucaristía en honor a la Santina precedida de una procesión. A continuación, no faltaron ni la entrega del bollo ni los sorteos.

Ampliar Un momento de la procesión. E. C.

En 2022, ya se intervino de urgencia en el retablo mayor de la iglesia –que data de la segunda mitad del siglo XVIII y es de estilo rococó– y ahora brilla con la nueva pintura, tanto de las paredes como de otros elementos como el altar, y la rehabilitación del coro.