El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Los representantes de colegios profesionales y asociaciones con la concejala Lourdes García, de rodillas en el centro. Mario Rojas
Actividades en Oviedo

Un campamento sanitario para salvar vidas en Oviedo

La Escuela Municipal de Salud, junto con colegios profesionales y asociaciones muestra cómo cuidar la salud o ayudar en urgencias

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:12

«Hay que ser bueno y estar bueno y hay que aprender para ayudar a los otros». En lenguaje de niños, –Adrián, en este caso–, se puede resumir la iniciativa que la Concejalía de Salud Pública, a cargo de la edil Lourdes García y a través de la Escuela Municipal de Salud, mostró ayer en la calle Pelayo. Con la participación de diversos colegios oficiales y organismos –Colegio de Médicos, Colegio de Odontólogos, Farmasturias, Colegio de Enfermería, Colegio de Fisoterapeutas, Fundación del Transporte Sanitario, Fundacionsta, Ieducae y Donasturias– se instalaron unas carpas en las que se daba información y formación sobre asuntos relacionados con la medicación, la tensión sanguínea, el esfuerzo o la salud cardiovascular.

Es más se enseñó a niños y mayores a realizar maniobras RCP por si es necesaria su utilización en una urgencia en la calle antes de que lleguen los servicios sanitarios. También hubo pruebas de fuerza para saber si las personas mayores mantienen una buena salud muscular y se ofrecieron recordatorios de cómo se debe tomar la medicación. «Está muy bien porque nos han dado consejos que debemos seguir ahora que vamos cumpliendo años», aseguró Sonsoles Panero, que observaba como su hija Catalina se iniciaba en las maniobras RCP, en la carpa instalada por Transinsa (servicio de ambulancias) y que junto a otros jóvenes aprendió jugando.

La calle Pelayo se transformó en un mini campamento sanitario donde se dieron clases de vida, de salvar vidas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor arrolla a un matrimonio en Gijón «deslumbrado por el sol»
  2. 2

    Los secretos del interior del palacete de Capua, en Gijón
  3. 3 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  4. 4 Acepta una condena por daños el «vecino rabioso» de Feleches, en Siero
  5. 5

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  6. 6 Una nueva hornada de futuros policías locales en Gijón: «Mi padre y uno de mis tíos son policías»
  7. 7

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  8. 8

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  9. 9 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  10. 10 A prisión una madre y sus dos hijas por regentar un narcopiso en Langreo: se enganchaban a la luz y tenían una tienda campaña como fumadero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un campamento sanitario para salvar vidas en Oviedo

Un campamento sanitario para salvar vidas en Oviedo