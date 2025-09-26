Un campamento sanitario para salvar vidas en Oviedo

Rafael Francés Oviedo Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

«Hay que ser bueno y estar bueno y hay que aprender para ayudar a los otros». En lenguaje de niños, –Adrián, en este caso–, se puede resumir la iniciativa que la Concejalía de Salud Pública, a cargo de la edil Lourdes García y a través de la Escuela Municipal de Salud, mostró ayer en la calle Pelayo. Con la participación de diversos colegios oficiales y organismos –Colegio de Médicos, Colegio de Odontólogos, Farmasturias, Colegio de Enfermería, Colegio de Fisoterapeutas, Fundación del Transporte Sanitario, Fundacionsta, Ieducae y Donasturias– se instalaron unas carpas en las que se daba información y formación sobre asuntos relacionados con la medicación, la tensión sanguínea, el esfuerzo o la salud cardiovascular.

Es más se enseñó a niños y mayores a realizar maniobras RCP por si es necesaria su utilización en una urgencia en la calle antes de que lleguen los servicios sanitarios. También hubo pruebas de fuerza para saber si las personas mayores mantienen una buena salud muscular y se ofrecieron recordatorios de cómo se debe tomar la medicación. «Está muy bien porque nos han dado consejos que debemos seguir ahora que vamos cumpliendo años», aseguró Sonsoles Panero, que observaba como su hija Catalina se iniciaba en las maniobras RCP, en la carpa instalada por Transinsa (servicio de ambulancias) y que junto a otros jóvenes aprendió jugando.

La calle Pelayo se transformó en un mini campamento sanitario donde se dieron clases de vida, de salvar vidas.

Temas

salud