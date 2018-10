«El Campo de San Francisco es la pieza central de la transformación de la ciudad» Ignacio Fernández del Páramo, en la plaza del Ayuntamiento / ALEX PIÑA Ignacio Fernández del Páramo, concejal de Urbanismo: «Ni la oposición duda de que la autopista tiene que ser un bulevar, lo que se discute son cuestiones técnicas» JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Domingo, 28 octubre 2018, 01:51

Ignacio Fernández del Páramo (Oviedo, 1980), concejal de Urbanismo y Medio Ambiente luce ojeras la pasada tarde del viernes cuando se realizó esta entrevista. Quizás desde que se inventó la metáfora de las «varias pelotas en el aire de diferentes tamaños», que repite, para hablar de los muchos proyectos de planeamiento en los que está inmerso su departamento: revisión del Plan General, revisión parcial del Plan General en El Cristo, Bulevar de Santullano, Plan de Movilidad Urbana Sostenible y, desde esta semana, la reordenación del Campo de San Francisco, paseo de Los Álamos y La Escandalera. «Es un momento histórico para la ciudad», dice, en su intento de revertir el urbanismo de la burbuja por otro «que cumpla con el interés general de los ciudadanos. Además, hace dos semanas, recibió una amenaza en forma de cuchillo dedicado «al de Licencias».

-¿Es posible que la primera actuación del Plan de Movilidad se concrete con el concurso para la reordenación del entorno del Campo de San Francisco?

-Dentro del concepto de una nueva movilidad, una pieza fundamental es el Campo de San Francisco, que ha quedado asediado por el coche a modo de rotonda. Todo el mundo conoce lo difícil que es acceder al propio Campo al estar vallado por problemas de seguridad para los peatones. Yo aprendí da montar en bici en el Campo y eso es lo que tiene que recuperar la ciudad.

-¿Qué papel juega, entonces, en esa nueva movilidad que pretenden?

-Es el elemento central de la transformación. Y no es algo nuevo, la ciudad la comenzó hace 30 años, pero hay que seguir pensando en mejorar la calidad del espacio y en potenciar los hitos que tenemos: San Julián de los Prados, el Naranco y el Campo de San Francisco que son señas de identidad de los ovetenses.

-¿Le han gustado las ocho propuestas?

-Tienen un nivel muy alto. Se nota cuando la gente le pone cariño a un proyecto. Veremos quién gana, hay propuestas interesantes y lo bueno de los concursos es que se decide por especialistas y no queda a criterios políticos sino en uno neutro y cualificado.

-Volviendo al Plan de Movilidad, ¿es poco ambicioso?

-Al revés, no sé por qué dice eso.

-Es una percepción.

- A ver. Es un instrumento de planificación a largo plazo. Tenemos que estructurar cosas que, durante 30 años, nunca se han planteado. Cualquier ciudad las tiene y aquí no. No hay carriles bus, seguimos teniendo zonas de la ciudad con aceras estrechas y el peatón es el último agente. Es al revés, Oviedo tiene que modernizarse y en vez de a cuatro años lo hemos pensado a veinte. Podríamos haber quedado en el cortoplacismo y no lo hemos hecho.

-El Urbanismo es muy lento, entonces.

-Es a largo plazo, sí, otra cosa es que el plan nos marque prioridades. Si vamos a hacer esos ejes peatonales, uno que está claro es el de Colloto-Santullano, sobre el que estamos actuando ya. Tenemos que priorizar lo necesario.

-¿En qué fase se encuentra el bulevar?

-Tras la entrega del proyecto se están haciendo esas pequeñas modificaciones en la rotonda de entrada, la zona de Los Prados. El ajuste presupuestario ya está resuelto.

-¿Está resuelto?

-Está resuelto. En la última reunión se acordó ajustar a 23 millones, un 20% más que el presupuesto inicial, algo que estaba previsto también. Lo que está claro es que es un contrato de servicios por lo que no hay ningún problema. Los redactores van a cobrar. Se ha querido polemizar con esto, pero no hay ningún problema.

-Dejar fuera del proyecto de ejecución la rotonda de acceso siendo lo que más retrasó la entrega, ¿dilata los tiempos, les avoca a una negociación con el Principado?

-La parte inicial y la que es acorde a los fondos europeos, es la parte central. Y es la que nos urge tener rematada porque podemos actuar de forma inmediata. En las otras, tendrá que haber negociaciones, con el Principado, por ejemplo, porque los terrenos son suyos, pero también con Patrimonio en el caso de Santullano. Si pudiéramos acomodar todo a la vez sería mejor.

-¿Les urge políticamente?

-Nosotros o cualquier equipo de gobierno anterior podría haber actuado de forma inmediata desde que es una vía urbana, desde 2006. Desde entonces se podría haber trabajado para recuperar la calle. Eso es lo que podemos iniciar y licitar y vamos a lanzar lo que está previsto. Los fondos europeos están vinculados a esta primera fase.

-¿La rotonda va encima del instituto de Cerdeño?

-Al norte del instituto

-Está sin definir.

-Ellos la habían definido pero les pedimos un reajuste para rebajar la altura y mejorar los accesos hacia Ventanielles y el polígono de Espíritu Santo. Eso lleva su tiempo.

-¿Qué ocurrió la semana pasada cuando vinieron los arquitectos?

-Por lo que sé, se adelantó la reunión de trabajo con los técnicos del Ayuntamiento y no pudieron acudir a la comisión. Eso sí, comunicaron que está dispuestos a venir en cualquier momento y dar las explicaciones oportunas.

-Han recibido críticas hasta de la plataforma Imagina un Bulevar. Parece que deja insatisfecho a todo el mundo menos a Somos.

-Cualquier tipo transformación genera sus críticas. Lo que la gente plantea son distintas posiciones. Las reivindicaciones van en un cierto sentido, ellos tienen su papel y entiendo que haya una insatisfacción. No con el proyecto en sí, sino porque querrían que estuviera ya desarrollado. Es más, la oposición ni siquiera critica que la autovía tenga que ser un bulevar, critica cuestiones técnicas. Es un debate superado. Lo único que está sobre el tapete en todo el mundo son modelos de ciudad sostenibles y humanos frente al modelo anterior, el de la burbuja.

-Se comprometieron a comenzar las obras antes de final de año. También hay críticas en ese sentido.

-Era uno de los objetivos que nos proponíamos, lo hemos intentado y seguimos en ello. Creo que todo el mundo está convencido de que se va a realizar y no solo por los fondos europeos, sino porque todo el mundo, le repito, considera necesaria la intervención. Podemos entrar en pequeños debates de si algo va más arriba o más abajo.

-Imagina un Bulevar les pidió esta semana que «pusieran todos los medios humanos y materiales para comenzar las obras antes del fin del mandato», ¿será así?

-El equipo de gobierno así lo ha planteado y así lo entiende.

-¿De las líneas de los fondos presentadas al Ministerio, Palacio de los Deportes, Servicios Sociales, hay alguna en ejecución?

-Estamos pendientes de que nos respondan desde Madrid.

-Hablemos de la revisión parcial del Plan General para el proyecto de El Cristo y Buenavista. En mayo el Principado les remitió el documento de prioridades para su tramitación, ¿qué se sabe de él?

-Los técnicos están tramitándolo. Hacer una revisión, aunque sea parcial, del PGO, puede que sea el documento más complicado de hacer en un ayuntamiento.

-Los redactores programaron un cronograma a 12 meses hasta la aprobación definitiva, ¿va con retraso?

-Vamos a ser realistas, es un proceso muy largo y en la última reunión con el Principado los técnicos ya avisaron de las dificultades técnicas.

-Y a la vez están revisando el Plan General de Ordenación, ¿qué puede contar?

-Que estamos en un un periodo histórico en cuanto a planeamiento: Bulevar, Campo de San Francisco, plaza de toros, revisión parcial, revisión del PGO, plan de movilidad... y lo hacemos por cambiar un modelo de ciudad que quebró. Esto lleva mucho trabajo. Los arquitectos están preparando el documento de prioridades para iniciar todo el proceso. Cuesta verlo porque cambiar ese modelo fracasado, que pensaba en lo cuantitativo, en cuanto más terrenos edificados mejor, por un modelo de urbanismo en el que prime lo calidad lleva tiempo.

-En alguna a conversación con Fernández-Rañada, uno de los dos arquitectos encargados de la revisión, llega a hablar de urbanismo de 'resistencia', ¿van a blindar Oviedo a la especulación?

-El urbanismo consiste en pensar el bien común de todos los ciudadanos. Urbanismo táctico o estratégico o cómo lo haya definido Rañada es una de las partes que tenemos que atacar. Ver las áreas que el anterior plan definía de una manera y actuar con ellas de una manera distinta.

-¿Cirugía?

-Acupuntura urbana. No podemos ser cirujanos carniceros sino actuar de manera concreta en puntos determinados. Cada ámbito tiene sus características. A algunas piezas podremos revertirlas a usos rurales y a otras tratar de insuflarles vida.

-¿La Manjoya..?

-Eso es, ver qué hacemos con esos crecimientos exteriores como son San Claudio, Colloto y La Manjoya.

-¿Es cierto que les llaman excrecencias?

-Sí. Y crecimientos tumorosos. Cada vez que nos cae un golpe económico por Villa Magdalena, el Calatrava, Loma del Cano, Rodríguez Cabezas, se habla mucho de lo que nos cuesta, pero no se habla de las aberraciones urbanísticas que nos dejaron. Si pudieran entrar en la cárcel los que hicieron los anteriores con el urbanismo, habría que meterlos. No se pensó en el interés común sino en beneficiar económicamente a unos pocos. No dejaron ni espacio para los institutos, que es lo que más salta a la vista.

-Para construir hace falta hormigón.

-Depende, en Austria y en Finlandia no, pero ya sé por dónde va.

-Los vecinos de Priorio han propuesto una revisión puntual del PGO en Piedramuelle para evitar la proliferación de industrias, ¿se lo recomedaron ustedes?

-Es una propuesta de ellos y con la que todos los grupos políticos el Ayuntamientos estamos de acuerdo. A nosotros nos tocará dar orden al departamento para hacer esa modificación puntual. Lo cierto es que ha cambiado la sensibilidad y es acorde a ese modelo de ciudad sostenible. Además del medio ambiente, no se puede poner en peligro los puestos de trabajo en Las Caldas, en el hotel y la salud de los vecinos.

-Los tribunales tumbaron la ordenanza de Medio Ambiente tras una denuncia de los constructores, ¿qué van a hacer con ella?

-Tiene que volver al Pleno para ver qué hacemos con ella. Abogacía Consistorial se inclina por no recurrir y reiniciar la tramitación, esta vez con estudio económico. Pero lo que más lamento es que nadie haya reparado en lo que denunciaron los constructores. Estaban en contra de que los camiones llevaran capotas, de que los vehículos tuvieran que cumplir el no contaminar cuando pasan por el municipio o que el Ayuntamiento pudiera parar obras en casos de extrema contaminación como la que tuvimos en Ventanielles. Es fundamental hablar del fondo porque es de cajón que esas medidas tienen que aplicarse.