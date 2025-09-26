El Campoamor se iluminará para dar visibilidad al Trastorno Específico del Lenguaje

Rafael Francés Oviedo Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

El Ayuntamiento iluminará el próximo martes 30 de septiembre el Teatro Campoamor y la fuente de la plaza de la Cruz Roja como homenaje, recordatorio y visibilización del Día Internacional del Trastorno Específico del Lenguaje, según anunció el gerente de la Asociación del Trastorno Específico del Lenguaje de Asturias (Atelas), Rubén Uría, en compañía de la concejala de Políticas Sociales, María Velasco.

«Es muy importante dar visibilidad al trastorno que es una enfermedad prácticamente invisible si no hay un diagnóstico claro y tiene un 8 por ciento de prevalencia».

Uría (padre de un niño con esta enfermedad) explicó que el trastorno específico del lenguaje hace que el niño «esté reprimido, que no socialice, que sea despistado por lo que al final nuestros hijos quedan como los apartados de la clase si no se diagnostica el problema. Estamos en lucha para identificar en edad temprana este trastorno».

Rubén Uría rema junto con sus compañeros de asociación en Asturias para dar visibilidad a este problema que, como muchos otros, necesita mucho apoyo.