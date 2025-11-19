«La candidatura a Capital Europea de la Cultura abre vías para entablar otras propuestas» «Hemos llegado tarde a muchas cosas y esto es algo muy positivo a valorar porque nos ha permitido articular una cultura muy propia, muy específica, de trabajo en común y no solitaria, sino de comunidad»

Este año Semíramis González se ha encontrado con dos importantes retos por delante: ser la nueva directora de LABoral Centro de Arte y ser la comisaria encargada de la disciplina de Artes Plásticas de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura. Una candidatura que, dice, abre muchas vías para entablar propuestas a largo plazo. Además, insiste, aunque sea Oviedo la ciudad que se presenta a la candidatura, pertenece a toda la región asturiana.

–Cómo ha asumido el reto de ser comisaria?

–Con mucha ilusión y también como un reto, pensando en lo que significa para con la creación artística asturiana pero también con todas las posibilidades de establecer tejido y conexiones incluso más allá de 2031 que brinda la candidatura. Creo que el marco de esta candidatura abre muchas vías para entablar propuestas a largo plazo. Para mí, como comisaria, recoger las necesidades del sector y darles forma en lo que podamos articular es fundamental.

–¿ Ha hablado en ocasiones de la creación artística desde lo digital. ¿En qué consiste este enfoque?

–Sí, eso es. En este caso coincide con que desde Europa este punto es especialmente valorado, hay un interés específico por pensar cuestiones sociales y creativas con el reto que la digitalización está suponiendo. En mi caso, con mi rol 'doble' (como comisaria en la candidatura y como directora de LABoral), se conjuga muy bien justamente esto, ya que son cuestiones que el centro de arte lleva trabajando desde sus inicios y, por tanto, todo este conocimiento contribuye a este enfoque en la candidatura.

–¿Qué destacaría de la cultura ovetense para lograr ser capital europea?

–Yo destacaría no sólo del tejido cultural ovetense sino asturiano su capacidad de articularse desde lo independiente, con un fuerte enfoque en lo cercano y en lo concreto de Asturies, su sentido de trabajo comunitario y participativo de manera conjunta, y la puesta en valor de lo que es propio. Creo que esto no se da en otros contextos con la especificidad de Asturies y creo que eso articula una red que es, desde todos los puntos de vista, más sostenible, tanto en lo medioambiental como en lo económico. Desde mi aportación, yo siento que debo trabajar con una perspectiva situada sobre estas formas de articular la cultura, es decir, destacando el valor diferenciador que tiene y apoyándola para que siga creciendo y existiendo.

–¿Qué puede aportar Asturias a Europa?

–Muchísimo. A Europa y al resto de España, en realidad. Somos un territorio que hemos llegado tarde a muchas cosas y creo que esto es algo muy positivo a valorar. Es decir, nos ha permitido pensar el turismo de una manera más sostenible y menos descontrolada, nos ha permitido articular una cultura muy propia, muy específica, de trabajo en común y no solitaria, sino de comunidad, nos ha permitido valorar una llingua y lo que culturalmente esto aporta... Todo esto es, como decía, más sostenible desde todos los puntos de vista, y creo que por eso es interesante el modelo de cultura en Asturies como ejemplo. Creo también que institucionalmente hay ahora un apoyo muy concreto a estas formas culturales tan nuestras, y la candidatura debe ponerlo en valor.

–¿Qué mensaje transmitiría a los ovetenses, y a los asturianos en general, sobre la importancia de esta candidatura?

–Me gustaría que calara la idea de que es una candidatura de Oviedo como capital de Asturies pero es una candidatura regional, de todas y todos, donde las aportaciones de cada persona son importantes, y que no es una candidatura que aterriza como un ovni, más bien al contrario, se quiere nutrir de lo que podemos enseñar como distintivo de nuestra región para que se reconozca y valore como se merece.