Canteli afirma que aprobará las cuentas de Oviedo para 2026 «en tiempo y forma»

El presupuesto municipal para 2026 estará aprobado «en tiempo y forma», es decir, con el inicio del año. Así lo comprometió el alcalde, Alfredo Canteli, ... y dejó como colofón a la declaración la frase «como es norma de esta casa». No se anduvo con bromas y empeñó su palabra en el asunto.

El primer edil aseguró que antes del 31 de diciembre, las cuentas municipales estarán aprobadas. Entre las inversiones previstas, el alcalde mencionó la pista de atletismo, la de hockey sobre patines de La Corredoria, o la retirada de la fuente de la plaza Longoria Carbajal, una actuación ya iniciada.

Canteli explicó que varias de las actuaciones de 2026 tendrán que ver con la remodelación de plazas en el municipio. Así, destacó una actuación en una plaza de Otero y la remodelación de las cascadas del Parque del Oeste. «Las vamos a quitar», afirmó, para instalar un escenario en la parte baja y aprovechar la escalera para hacer un pequeño teatro para los más jóvenes. También tiene planes para la Plaza de Italia, en la parte alta del Parque del Oeste, «la plaza más bonita de Oviedo» y que «se está usando muy poco».

Preguntado sobre la evolución de los trabajos para iniciar la remodelación de la plaza de Toros, el alcalde espera que a principios del año 2026 ya esté elaborado el proyecto de obra y pueda comenzar a finales de se mismo año.

En cuanto a la remodelación del parking de la Escandalera, Alfredo Canteli destacó que va a ser «una realidad» pero no está seguro de que puedan comenzar las actuaciones antes de que finalice el mandato en 2027. «Es difícil», reconoció.