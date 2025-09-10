El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una grúa descarga una caseta de obra en el inicio de la transformación de la plaza de Longoria Carbajal. E. C.
Presupuestos de Oviedo

Canteli afirma que aprobará las cuentas de Oviedo para 2026 «en tiempo y forma»

El regidor menciona entre las obras previstas las pistas de atletismo y hockey y la remodelación de varias plazas en la ciudad

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:00

El presupuesto municipal para 2026 estará aprobado «en tiempo y forma», es decir, con el inicio del año. Así lo comprometió el alcalde, Alfredo Canteli, ... y dejó como colofón a la declaración la frase «como es norma de esta casa». No se anduvo con bromas y empeñó su palabra en el asunto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  3. 3 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  4. 4 Descarrila un tren de Feve en Gijón al arrollar a una vaca preñada
  5. 5

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  6. 6 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias
  7. 7 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz
  8. 8 Alarma en el barrio de Laviada, en Gijón, al sorprender a un ladrón entrando en un piso
  9. 9 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...
  10. 10 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Canteli afirma que aprobará las cuentas de Oviedo para 2026 «en tiempo y forma»

Canteli afirma que aprobará las cuentas de Oviedo para 2026 «en tiempo y forma»