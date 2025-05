Canteli exige a Barbón que agilice el Campus B de El Cristo: «Seis años es reírse de nosotros»

Rafael Francés Oviedo Sábado, 31 de mayo 2025, 15:36 Comenta Compartir

«Hay que arreglarlo, acelerarlo y agilizarlo de una puñetera vez, perdónenme la expresión». El alcalde, Alfredo Canteli, se expresó así de contundente sobre el horizonte de 2031 para finalizar la reconversión de los edificios de Silicosis y su anexo, Consultas Externas y Maternidad en facultades y otros servicio de la Universidad de Oviedo, el llamado Campus B de El Cristo, que el viernes presentó la institución académica, fijando este plazo y una inversión de 102 millones de euros. El regidor, un día después, respaldó públicamente este «gran proyecto de ciudad» para recuperar la degradada zona del antiguo HUCA y revitalizar el barrio, pero pidió al presidente regional, Adrián Barbón, que «reaccione porque al final quien paga es el Principado, y no puede seguir riéndose de los asturianos, en este caso de los ovetenses; y hablar de seis años es reírse de todos nosotros»

Seis años –serían diecisiete contando desde que el HUCA se trasladó a La Cadellada– que Canteli incluso dilató. «Firmaríamos todos con que en el 31 estuviera hecho, pero si hablamos del 31, hablamos del 32, del 33, del 34, del 35... y no puede ser», añadió durante el paseo, acompañado del presidente del PP regional, Álvaro Queipo, por el Campo San Francisco con motivo de La Ascensión. Y «duda» el regidor, reconoció, porque «sobre el papel todo parece muy bien, pero la realidad cuál va a ser, pues puede ser a muy largo plazo y eso me duele».

El Principado financiará las obras, ejecutadas en tres fases, para la creación del Campus B de El Cristo y la Universidad de Oviedo las licitará, algo que el rector, Ignacio Villaverde, espera comenzar en 2026. Para ello, será necesaria la colaboración del Ayuntamiento, pues la operación requiere un plan urbanístico especial, ya que los suelos deben de pasar de usos sanitarios a educativos. No habrá problema en la tramitación urbanística: «El Ayuntamiento va a ir siempre con agilidad, que presenten toda la documentación y me comprometo a que en el mínimo tiempo tenga autorización; no va a haber problema ahí nunca», avanzó el alcalde. También dejó clara su preocupación por la antigua Residencia Nuestra Señora de Covadonga, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social y cuyo futuro resulta aún incierto mientras avanzan los derribos, ejecutados por parte del Principado, del antiguo Hospital General. «La residencia es un callo que está ahí y hay que resolverlo para comenzar a hacer todo esto», indicó.

Un mensaje que el propio Queipo, que intervino antes ante los medios de comunicación, ya avanzó: «La planificación que estamos conociendo estos días me parece bien, el problema es que llevamos demasiados años esperando una solución», reprochó. Y dejó igualmente claras sus dudas con el plazo de 2031: «Estamos hablando de proyectos a largo plazo que sabemos que aquí en Asturias no se cumple nunca; lo único esperanzador es que será un gobierno del PP quien concluya estas obras y ponga fin a esa falta de respeto a todos los vecinos de Oviedo»,

También aprovecho para valorar el proyecto durante su visita al Campo el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza. Defendió que es «una oportunidad» para Oviedo, especialmente para el barrio de El Cristo, y abogó porque que el Consistorio ponga todas las facilidades para el desarrollo de esta nueva zona universitaria.

El proyecto permitirá dar un vuelco a las sedes universitarias en la ciudad y liberar los espacios de Llamaquique para la reagrupación de sedes judiciales. El plan, dividido en tres fases, comenzará por Silicosis, la parte considerada más completa. Esa primera fase, con 48,6 millones de presupuesto, permitirá transformar Silicosis en diferentes departamentos con despachos, laboratorios de investigación, seminarios y zonas de trabajo colaborativo. La segunda, con 14,1 millones, se centrará en la reutilización de Consultas Externas para acoger los decanatos y las direcciones, bibliotecas, zonas de estudio, salones de actos, zonas de reunión, administraciones de campus de campus y centros, zonas para el alumnado, una cafetería y un comedor. La última, con 32,7 millones, permitirá dar una segunda vida a Maternidad, nueva sede de las facultades de Formación del Profesorado y Educación, Ciencias y la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo. Se logrará así un campus moderno, solo peatonal, y con un gran aparcamiento subterráneo y zonas verdes.