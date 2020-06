Canteli reprocha al tripartito que «estuvo cuatro años toreando y no hizo nada» El alcalde pide a la oposición que «nos dejen trabajar» y admite que «no hay prisa ninguna» para negociar La Vega con Defensa A. ARCE oviedo. Sábado, 27 junio 2020, 00:53

En 2012, Santa Bárbara Sistemas comunicó el cierre de la fábrica de armas de La Vega y el traslado de los obreros y la maquinaria a las instalaciones de la compañía en Trubia. Ya han pasado ocho años y el futuro de la vieja factoría de armamento militar sigue teniendo la misma niebla espesa que desde entonces se cierne sobre los 120.000 metros cuadrados de patrimonio industrial en vías de abandono. Ayer, el alcalde, Alfredo Canteli, respondió a las marea de críticas lanzadas desde la oposición asegurando que «el anterior equipo de gobierno (el tripartito de izquierdas formado por PSOE, Somos e IU) estuvo cuatro años toreando en La Vega y no hicieron nada». «Que nos dejen trabajar a nosotros», sentenció.

En ese sentido, el regidor ovetense reiteró una vez más que las negociaciones con el Ministerio de Defensa se retomarán «tan pronto como podamos». Ahora, «por razones obvias», explicó, «no procede». Eso sí, abundó, «hasta después del verano no haremos nada. Tan pronto como podamos ir al ministerio, iremos, claro que iremos, pero no hay prisa ninguna, no hay por qué salir corriendo y menos en este momento», admitió el primer edil.

Por otra parte, quiso añadir que en todo caso «nosotros marcamos los tiempos y los tiempos no son todavía», y que cuando llegue el momento, «lo haremos con un planteamiento diferente al que hubo hasta ahora y que espero que saquemos adelante para que La Vega sea una realidad sin tardar mucho», aseveró.

La réplica

El anuncio; sin embargo, volvió a no dejar contenta a la oposición. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Wenceslao López, criticó ayer la «osadía» de Canteli de «pretender hablar de La Vega sin haber hecho nada en un año» y sin ni siquiera «haber tenido la educación de sentarse a hablar con el Ministerio de Defensa» en todo este tiempo. «Ha dejado caducar el convenio que firmamos hace un año, ha rechazado la oferta de concesión demanial del claustro de la capilla (para la utilización de 8.000 metros cuadrados) y ha rechazado pedir al catastro una revisión del precio. Está renunciando a La Vega».

«Alfredo Canteli es un alcalde que hace dejación absoluta de sus obligaciones y de sus responsabilidades en un asunto como este», aseveró López. Un alcalde, prosiguió, que «no está cualificado ni calificado para hablar del proyecto de La Vega, y que lo que tiene que hacer es informarse, terminar los deberes y ejercer como alcalde». Y es que, en sus palabras, Oviedo cuenta con un regidor que es «el símbolo más claro del despotismo no ilustrado» de la «ignorancia absoluta» y que «cada vez que abre la boca es para decir barbaridades», denunció.

Por su parte, desde la otra parte del tablero político, la líder de Vox , Cristina Coto, compareció tras el minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la violencia machista para poner de manifiesto «la opacidad del bipartito» a la hora de informar a la ciudadanía sobre el estado real de todo el proceso.

«Es gravísimo», admitió Coto en rueda de prensa, «que el bipartito lleve un año tapando su opacidad con una multiplicidad de anuncios vacíos sin que se haya negociado nada con éxito con las otras dos administraciones implicadas, el gobierno de Asturias y el de España, ni la titularidad ni los usos», argumentó. «Y si, como nos tememos, no hay receptividad por parte de las dos administraciones socialistas, la obligación del alcalde es ser transparente con la ciudad de Oviedo», concluyó.