La Catedral de Oviedo programa nuevas visitas a la torre, al archivo y conferencias hasta marzo El programa de abonados a la Sancta Ovetensis supone una ayuda esencial para el mantenimiento y conservación del templo

P. A. Oviedo Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:24

La Catedral de Oviedo, con sus más de 1.200 años de historia, sigue siendo pilar indiscutible de la ciudad, no sólo religioso sino también cultural. Y la actividad no cesa. El templo acaba de inaugurar la nueva programación para abonados con una visita guiada a la torre gótica, a la que seguirán conferencias –impartidas por el arqueólogo Iván Muñiz, el catedrático Vidal de la Madrid y por la directora del Museo de la Iglesia, Otilia Requejo–, visitas guiadas al Archivo Capitular –de la mano del archivero Juan José Tuñón–, al claustro y hasta un recorrido por las obras del plan director –guiado por uno de sus autores, el arquitecto Jorge Hevia–.

Una amplia programación que se desarrollará en la Sancta Ovetensis hasta casi el mes de marzo. Las personas interesadas sólo tendrán que abonarse y afrontar un único pago de 10 euros, que otorga el derecho de acceso ilimitado al templo durante doce meses, además del uso de una audioguía, y, por supuesto, participar en las actividades mencionadas, para las que sólo hay que inscribirse.

El programa para abonados nació en 2014, y representa un modo de «particiar activamente en la conservación y restauración del templo», como destacan desde la Catedral. Gracias a ello, ejemplifican, han podido cambiar la iluminación de todo el conjunto catedralicio, a un sistema led, acometer la restauración del retablo de Santa Teresa y la limpieza del retablo de la Inmaculada. También, el nuevo acceso adaptado con rampa a la capilla de Rey Casto, a través del jardín de los Reyes, con la finalidad de facilitar el culto de 11 a 13 horas de lunes a sábado.

Los que deseen sumarse a la gran familia de la Catedral y ser abonados, sólo tienen que inscribirse a través de la página web del templo.

Arca Santa

Es tan la importancia de la Catedral y de los tesoros que alberga, que desde el pasado 5 de noviembre, el Real Instituto de Estudios Asturianos acoge un ciclo de conferencias sobre la apertura del Arca Santa en el año 1975, coordinado por el archivero Juan José Tuñón. Un ciclo que proseguirá este miércoles, 26 de noviembre, con la conferencia 'Poder y patrocinio femenino en el románico asturiano', a cargo de la doctora Isabel Ruiz de la Peña; y que finalizará el 3 de diciembre con una ponencia en la propia Catedral. Juan José Tuñón abordará 'El relicario de Oviedo en la documentación catedralicia'.