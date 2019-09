Un centenar de personas respaldan a los acusados por las protestas en El Reconquista, que ven «denuncias falsas» Los concentrados, frente a los juzgados de Oviedo / Pablo Lorenzana El sindicalista de la CSI, Marco Antuña, arremete contra la dirección del hotel, el sindicato UGT y la Fiscalía EUROPA PRESS Lunes, 16 septiembre 2019, 13:32

Un centenar de personas se han concentrado este lunes ante los juzgados de lo Penal de Oviedo para respaldar a los acusados por desórdenes públicos en un acto de protesta en el Hotel de la Reconquista, con motivo del inicio del juicio.

Con pancartas y bajo consignas como 'la protesta no es delito' o 'viva la lucha de la clase obrera', han mostrado su apoyo a la absolución de los conocidos como los '11 del Reconquista' desde minutos antes de las nueve de la mañana.

La concentración subió de tono cuando aparecieron los acusados, encabezados por el sindicalista de la CSIMarco Antuña, quien además de reiterar que el juicio se basa en «denuncias falsas», ha asegurado que seguirán defendiendo los derechos de los trabajadores.

En declaraciones a los medios, arropado por decenas de personas, Antuña ha apelado a la «solidaridad» entre los trabajadores al tiempo que ha arremetido contra la dirección del Hotel, el sindicato UGT y la Fiscalía.

Así, además de remarcar que el Principado dejó la gestión del hotel en manos de la empresa Hotusa «especialista en liquidar el empleo estable y en violar los derechos de los trabajadores», Antuña ha parafraseado a León Felipe para decir que «hay veces que la justicia vale menos que orín de los perros».

«Hay que decir que esta Fiscalía asturiana franquista, que nos acusa de desórdenes públicos, no se si quiere que hagamos desórdenes privados y protestemos en el váter de casa con la pancarta; no lo vamos a hacer. Esta Fiscalía arrogante y prepotente con la clase obrera y servil con los poderosos, en vez de venir con la toga que venga con la camiseta de Hotusa y que le pague Hotusa y no el pueblo y la clase obrera con nuestros impuestos», ha dicho.

Marco Antuña, aplaudido en varios momentos de su intervención por los participantes en la concentración, ha continuado criticando a la Fiscalía diciendo que «es una vergüenza». «No se enteraban de lo de Villa, no se enteraban de lo de la 'Marea' o de lo de los fondos mineros pero vienen a dar aliento a unas denuncias falsas», ha apuntillado.