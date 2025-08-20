El Centro Asturiano de Oviedo presenta sus fiestas más familiares muy enfocadas al deporte El club tiene 650 personas en lista de espera y cuenta con 8.000 familias ovetenses que son socias, casi el 14% de las de la ciudad

Directivos del Centro Asturiano ante el cartel de la fiestas de Nuestra Señora de Covadonga 2025.

Rafael Francés Oviedo Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:13 Comenta Compartir

El Centro Asturiano de Oviedo se prepara para las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga, que se celebrarán del 2 al 8 de septiembre con un intenso programa de festejos siempre desde un punto de vista familiar y con el deporte como epicentro de las celebraciones, porque «este club está muy enfocado al deporte. No en vano tenemos más de 6.000 deportistas entre federados y en las escuelas, y somos el segundo club de Asturias en número de equipos deportivos federados», según explicó el presidente del club, Gerardo Martínez Quesada.

Un club que se va quedando pequeño ante la respuesta activa de los socios. Unos socios que tras la última ampliación superan los 18.000, lo que supone, según los rectores del club, unas 8.000 familias que son socias.

Eso es casi un 14 por ciento de las familias ovetenses que se cifran en más de 58.000 en la actualidad. El club tiene a unas 650 personas en lista de espera para hacerse socios.

Entre la fiestas deportivas destacan la olimpiada para los más jóvenes y la carrera atlética de montaña con una inscripción de 5 euros, cuya recaudación junto con una fila cero se entregará a la ONG 'El Ángel de Javi', que ayuda a un niño de 8 años que padece el síndrome Nedamss, una enfermedad rara y neurodegenerativa. «Javi es socio del Centro Asturiano, hacía natación y siempre lo hemos apoyado y le apoyaremos».

El presidente del Centro Asturiano afirmó que la vertiente deportiva de las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga «es de máximo apoyo a la candidatura de Oviedo a Ciudad Europea del Deporte para 2026 y todas las actividades culturales que son muchas como 27 exposiciones de pintura y fotografía y multitud de presentaciones de libros, charlas y coloquios con la vista puesta de la Capital Europea de la Cultura 2031».

Uno de los platos fuertes, como no puede ser de otra manera, es el reparto del bollo y la botella de vino, en esta ocasión más de 16.000 bollos, con la novedad de que este año se podrán recoger sin bajarse del coche.

Los 'Abuelos del Año', serán Luis Manuel Cabrero Morchón y Visitación Nava Iglesias con 60 años de fidelidad al club. En el lado opuesto los 'Jóvenes del Año' tendrán una distinción especial y serán Franco García y Mateo Ruiz Ríu, «ejemplos de compromiso con la vida social y deportiva del Centro Asturiano.

Dentro del mundo deportivo, los regidores del club han puesto especial atención en la aparición de nuevos deportes como el pickleball y el fútbol andando.

El pregón, que tendrá lugar el martes 2 de septiembre a las 20 horas en el salón de actos correrá a cargo de Santiago Jiménez Treviño, pediatra del HUCA, conocido por disfrazarse de Spiderman para animar a los niños enfermos.

El apartado musical es otro de los puntos fuertes de la fiestas con actuaciones como la del Cuarteto Arpeggio, que ofrecerá un concierto en el jardín de las palmeras, que se estrena como escenario cultural del Centro Asturiano.

Entre los homenajes también tendrá lugar la tradicional entrega de insignias a los socios con más de 50 años de historia en el club, las personas que han hecho posible el club.

La relación del Centro Asturiano con la casa real es ya antigua, no en vano el actual rey, Felipe VI, ya visitó varias veces el club de campo cuando era Príncipe de Asturias.

Título de Real

De cara al centenario del Centro Asturiano en 2027, el club ya ha pedido al propio Rey que sea el presidente de honor del centenario y además valora pedir la condición de 'Real' de cara a la celebración de ese mismo evento, según explicó el presidente Gerardo Martínez Quesada.

El presidente además anunció que pronto comenzarán las obras de construcción de dos pistas cubiertas y polideportivas en un prado anexo a la entrada del club. «Hemos contratado un equipo urbanista para conseguir sacar esa finca y alguna más del entorno protegido del monte Naranco para poder construir, creo que lo lograremos. Lo que ya está en marcha son las obras en la antigua piscina climatizada para convertirla en una sala deportiva multiusos y estamos negociando con el bingo de Longoria Carbajal, cuyo contrato termina el 31 de diciembre de este año 2025, para transformarlo en un gimnasio lo que dará una gran vida al club porque la sede de la calle Uría está bastante saturada».