El CEE de Latores será uno de los 36 centros con refugio climático. M. Rojas

36 centros educativos de Oviedo contarán con refugios climáticos en sus patios

El Ayuntamiento de Oviedo invertirá 120.000 euros en la instalación de arbolado y mobiliario para reducir el impacto de las islas de calor

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:45

El Ayuntamiento de Oviedo invertirá 120.000 euros en la implantación de refugios climáticos en treinta y seis centros educativos –colegios y escuelas infantiles– ... del municipio, con la colocación de mobiliario urbano, arbustos y la ampliación de zonas verdes. El objetivo, según recoge en el pliego de condiciones del contrato que ha salido a licitación, es mejorar la resiliencia climática de los patios escolares mediante soluciones basadas en la naturaleza, incrementar la presencia de sombra natural, reducir el impacto de las islas de calor en zonas densamente impermeabilizadas, mejorar la calidad del aire, reducir el ruido urbano y crear zonas de descanso en entornos frecuentados por menores, así como fomentar la educación ambiental y el contacto directo con la naturaleza desde edades tempranas.

