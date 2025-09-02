36 centros educativos de Oviedo contarán con refugios climáticos en sus patios
El Ayuntamiento de Oviedo invertirá 120.000 euros en la instalación de arbolado y mobiliario para reducir el impacto de las islas de calor
Susana Neira
Oviedo
Martes, 2 de septiembre 2025, 07:45
El Ayuntamiento de Oviedo invertirá 120.000 euros en la implantación de refugios climáticos en treinta y seis centros educativos –colegios y escuelas infantiles– ... del municipio, con la colocación de mobiliario urbano, arbustos y la ampliación de zonas verdes. El objetivo, según recoge en el pliego de condiciones del contrato que ha salido a licitación, es mejorar la resiliencia climática de los patios escolares mediante soluciones basadas en la naturaleza, incrementar la presencia de sombra natural, reducir el impacto de las islas de calor en zonas densamente impermeabilizadas, mejorar la calidad del aire, reducir el ruido urbano y crear zonas de descanso en entornos frecuentados por menores, así como fomentar la educación ambiental y el contacto directo con la naturaleza desde edades tempranas.
Para ello, se plantarán árboles con especies autóctonas o adaptadas al cambio climático, se instalarán bancos o mesas de picnic en puntos estratégicos con la instalación de agua, se adecuará el terreno para garantizar la viabilidad de las plantaciones y se instalarán sistemas de riego complementarios.
