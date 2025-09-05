El comercio local celebra que 'Somos de Primera' Arranca el sorteo, con la participación de 210 establecimientos, que entregará 24 camisetas oficiales del centenario del club

Raquel Fidalgo Oviedo Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:43 Comenta Compartir

La pasión por el fútbol, y más ahora con el Real Oviedo en Primera División, y el compromiso con el tejido económico local se fusionan en la capital asturiana gracias a la nueva campaña impulsada por el Ayuntamiento de Oviedo. Bajo el lema 'El comercio de Oviedo siempre con nuestro equipo. Somos de Primera', la iniciativa busca celebrar el histórico ascenso del Real Oviedo a Primera División, al tiempo que dinamiza las compras en los establecimientos de la ciudad.

El lanzamiento de este sorteo ha corrido a cargo del Área de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo. La concejala del área, Leticia González, fue la encargada de presentar la campaña este jueves, acompañada por Fernando Corral, consejero del club azul, y la popular mascota oficial del equipo, Garra, que no quiso perderse el evento.

La presentación tuvo lugar en la localidad de Colloto, donde los representantes municipales y del club visitaron algunos de los 210 comercios ya adheridos a la iniciativa. Entre los establecimientos visitados destacaron la frutería MariLuz by Silvia, Flores Berta y el quiosco Bustamante, ejemplos del amplio abanico de negocios locales que se han sumado a la campaña.

Leticia González subrayó la profunda conexión entre el comercio y los valores del deporte. «El comercio es uno de los principales focos generadores de riqueza y prosperidad, que representan además a la perfección los valores del Real Oviedo: esfuerzo, constancia, compromiso, trabajo en equipo y pasión», destacó la concejala, dando así el pistoletazo de salida oficial al esperado sorteo.

La campaña, que cuenta con la colaboración directa del Real Oviedo, ofrecerá a los clientes la oportunidad de ganar una de las 24 camisetas oficiales del centenario del club. Para participar, los consumidores deberán realizar una compra mínima de 10 euros en cualquiera de los establecimientos participantes. Una vez hecha la compra, será necesario introducir una copia del tíquet, con los datos del comprador escritos por detrás, en las urnas especialmente habilitadas para el sorteo.

La promoción estará vigente hasta el próximo 27 de septiembre, ofreciendo casi un mes a los ovetenses para apoyar a sus comercios y tentar a la suerte. El sorteo final, que determinará a los afortunados ganadores de las preciadas camisetas, se celebrará el 1 de octubre ante notario, garantizando así la transparencia del proceso.

Esta iniciativa no es la primera colaboración entre el Ayuntamiento y el Real Oviedo para dinamizar el comercio local ya que ya se han impulsado campañas de apoyo al equipo en fases de ascenso, repartiendo pañuelos y pulseras entre los comerciantes, demostrando una vez más la arraigada unión entre el club, la ciudad y su tejido empresarial.