Concierto homenaje a Tina Turner en la Sala Gong, en Oviedo

El próximo 26 de septiembre, la Sala Gong será el escenario de un tributo a una de las artistas más icónicas de la historia del rock y el soul: Tina Turner. A partir de las 21 horas, los asistentes disfrutarán de un recorrido musical a través de los grandes éxitos de la legendaria 'Reina del Rock'. La cantante asturiana Mónica Pañeda, con su potente voz y carisma, se meterá en la piel de Tina Turner para interpretar los temas que marcaron generaciones. «Llevaba tiempo pensando en este proyecto», explica la cantante. «Me lancé a ello porque, además, hay una comunidad muy grande de fans de Tina Turner, especialmente entre los 35 y 65 años, aunque estoy segura de que habrá muchos más jóvenes en el concierto porque su música es atemporal».

Si tuviera que definir el espectáculo con una sola palabra, no lo duda: «Energía». La artista hace hincapié en que su actuación es un homenaje sincero, no una imitación. «No imito, porque ni me caracterizo de ella ni me disfrazo», aclara. «Solo quiero transmitir su energía y buena música con buenos músicos y buen rollo para que la gente salga de allí con el rock and roll en las venas».

Mónica Pañeda estará acompañada por un elenco de grandes músicos. La banda estará compuesta por Ángel Miguel, Javi Ramos, Carlos Laiz, Leo Duarte, José Ángel Doval y Mero Gutiérrez, quienes aportarán su maestría instrumental para recrear fielmente el sonido inconfundible de Tina Turner. quien «sigue muy presente sobre todo para gente que le gusta la música de los ochenta y noventa y quiero transmitir en la hora y media que dura el concierto un pedazo de lo que supuso esta música y la gran cantante Tina Turner».