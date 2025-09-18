TUA afea al comité de empresa por montar una huelga sobre reivindicaciones ya aprobadas por la plantilla

Rafael Francés Oviedo Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:05 Comenta Compartir

La primera de las tres jornadas de huelga que los trabajadores de TUA han planteado hasta el sábado comenzó este jueves con un 42% de servicios mínimos y una manifestación por el centro de la ciudad en la que ha participado una gran parte de la plantilla y que ha aglutinado tras las pancartas a más de 100 personas.

A la vez, TUA ha emitido un comunicado de prensa en el que afea la postura del comité de empresa y le acusa de montar la huelga sobre un asunto, instalación de una DriveCam en cada autobús, que ya aprobó el propio comité y la asamblea de trabajadores el pasado 29 de mayo. «La convocatoria de una nueva huelga —que hoy ha comenzado— para impedir esta instalación ha sorprendido a TUA tras el acuerdo alcanzado y aprobado en asamblea el 29 de mayo, al que la compañía, además, propuso posponer la instalación del sistema de seguridad hasta el 29 de septiembre; un sistema que mejorará de forma significativa la seguridad de conductores y usuarios del transporte urbano de Oviedo», asegura TUA.

Y añade: «TUA no puede comprender que la nueva convocatoria huelga se haya llevado a cabo, después de haber alcanzado el acuerdo del 29 de mayo -validado por la asamblea de trabajadores- sobre la instalación del sistema de seguridad DriveCam, pues supone una decisión acordada y superada desde esa fecha».

La empresa afirma que «TUA considera que los motivos planteados no sólo están superados, sino que, además, son del todo insuficientes para que se haya llegado a realizar una nueva convocatoria de huelga».

Además, critica otra de las razones para la huelga como son la falta de instalación de baños en las cabeceras de las líneas porque «se ha instalado un aseo en una cabecera, por encontrarse a una distancia alejada —como es la de Entrepeñas—; pero, no es el caso de otras líneas con finales en lugares dotados de servicios públicos como es el caso del HUCA, Parque Principado, centros de la Universidad de Oviedo, Centro Asturiano de Oviedo, EASMU, etc.».

Por todo ello, TUA «lamenta la incomprensión del Comité de Empresa a este respecto y la convocatoria de huelga que daña a los ovetenses y a los visitantes durante los días más intensos de las fiestas de San Mateo» y «pide disculpas» a los ovetenses y visitantes «durante los días más intensos de las fiestas de San Mateo».

Pasadas las 12 de la mañana la manifestación de los trabajadores encabezada por dos pancartas en las que se leían lemas como «Basta de abusos. Condiciones dignas ya. Nos hacen mear en la calle», de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) y «Si no hay sanitarios paramos el horario» ha salido de la calle Uría en su entronque con la calle Conde de Toreno hasta la plaza del Ayuntamiento donde se han lanzado soflamas contra la «inacción» del Ayuntamiento de los trabajadores en la negociación con la empresa.

Patricia Prieto, presidenta del Comité de Empresa, ha explicado que «la principal demanda es el tema de los baños. Llevamos años reclamando baños, necesitamos baños. Queremos baños. No es de recibo que en 2025 no tengamos unos baños.

También ha hablado sobre la ya famosa DriveCam: «No estamos de acuerdo en que nos instalen unas cámaras sancionadoras, unas cámaras para control empresarial, unas cámaras a medio metro del conductor de cada autobús, que nos metan unos infrarrojos por los ojos, que nos controlen. Es que eso no es de recibo, son unas cámaras que están esperando a que tú cometas un fallo para que te sancionen».

