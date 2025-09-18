La primera jornada de huelga en TUA transcurre sin incidentes y con el cumplimiento de los servicios mínimos

Rafael Francés Oviedo Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:53 Comenta Compartir

El inicio de la huelga de los autobuses urbanos de TUA, convocada para este jueves, viernes y sábado, transcurre sin incidentes reseñables. Para la empresa, absoluta normalidad con el cumplimiento de los servicios mínimos (el 42 por ciento de los autobuses, según lo regulado por el Ayuntamiento) mientras que los sindicatos se quejan de que dos autobuses no regulados por los servicios mínimos han salido a cumplir los trayectos estipulados. Además, el comité de empresa se dirigirá esta mañana a la Inspección de Trabajo para denunciar a la empresa que «ha obligado a los trabajadores a realizar horas extras cuando las horas extras son voluntarias», según miembros del comité de empresa.

La salida de autobuses esta madrugada de los talleres de TUA en el polígono del Espíritu Santo estuvo marcada por la presencia de agentes de la Policía Nacional, encargados de evitar altercados entre huelguistas y trabajadores que no secundaron el paro, y los piquetes que informaban a cada conductor de sus derechos e intentaban disuadirlos de realizar la ruta encomendada. Según fuentes de la empresa y del propio comité de empresa, no hubo ningún tipo de incidente de madrugada.

Ampliar Agentes de la Policía y sindicalistas a la hora de salida de un autobús que iba a comenzar su recorrido sobre las seis de la mañana. E. C.

A mediodía está prevista una manifestación de trabajadores con inicio en la calle Uría en la confluencia con la calle Toreno hasta la plaza del Ayuntamiento. Allí se gritarán consignas porque los trabajadores culpan al Ayuntamiento, en especial al concejal de Infraestructuras, Ignacio Cuesta, de la falta de un acuerdo con TUA que evitara la huelga «pues el Ayuntamiento es el propietario del servicio y se ha inhibido a la hora de negociar o de llegar a acuerdos con los trabajadores. Ignacio Cuesta no se ha dignado nunca a recibirnos», aseguró la portavoz de CSI, Rebeca Centeno.