Los trabajadores de TUA irán este jueves a la huelga: «No nos ofrecieron nada razonable»

Oviedo no tendrá autobuses urbanos los días 18, 19 y 20 de septiembre, es decir, en pleno San Mateo –salvo servicios mínimos– porque los trabajadores de TUA, la empresa concesionaria del transporte urbano en Oviedo, han decidido ir a la huelga tras una maratoniana reunión con la empresa celebrada en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC). La reunión comenzó al filo de las once de la mañana y los participantes se levantaron pasadas las ocho de la tarde, con un paréntesis para comer. La huelga también lleva implícito otra tanda de paros los días 8, 9 y 10 de octubre.

A la salida del encuentro, en el que estuvieron presentes los tres sindicatos mayoritarios USO, UGT y CC OO, que integra también a los representantes de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), la representante de CSI, Rebeca Centeno, señaló que «salimos de la reunión como entramos porque no nos han ofrecido nada».

Los sindicatos reclaman que no se instale de forma completa un sistema de seguridad, denominado DriveCam, porque «graba a los conductores y se transforma en un factor de riesgo para la conducción». El punto de vista de la empresa es diferente pues considera que el sistema «es avanzado y está instalado en miles de autobuses de todo el mundo; entre ellos, en cientos de ALSA y que en Asturias funciona, desde hace más de un año, en el urbano de Avilés, con unos resultados excelentes en la reducción de la siniestralidad».

El segundo punto de discordia es la exigencia de aseos en las cabeceras de líneas; es decir, los lugares alejados donde termina la línea y los conductores necesitan de los baños. De hecho, los sindicatos afirman que «hay conductores que han tenido que hacer sus necesidades en un prao». En este punto tampoco a habido acuerdo pese a que la empresa aseguró en la reunión que «se ha instalado un aseo en una cabecera, por encontrarse a una distancia alejada como es la de Entrepeñas; pero, no es el caso de otros líneas con finales en lugares dotados de servicios públicos como es el caso del HUCA, Parque Principado, centros de la Universidad de Oviedo, Centro Asturiano o el EASMU».

El tercer punto de fricción durante la reunión, el pago de horas extra «a los conductores que tienen que salir de talleres para llevar un nuevo autobús en el punto donde se haya averiado el general de la línea». Aquí, la empresa asegura que es una cuestión menor que «no parece relevante como para llegar a una huelga».

En principio, la huelga es definitiva, sin dejar de lado una reunión de última hora que pueda salvar la situación. Probablemente, este miércoles se definan los servicios mínimos.

El alcalde Alfredo Canteli se desmarcó de la negociación y la huelga al afirmar que es un asunto de la empresa aunque sí ofreció su ayuda «si el Ayuntamiento puede hacer algo para mejorar la situación».

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, aseguró que «ante una huelga en un servicio tan importante como es el transporte público, el gobierno local no puede estar de convidado de piedra. Tiene que conocer los problemas y fomentar el pacto y el acuerdo. La labor de mediación no sólo debe ser la establecida laboralmente, el servicio es público y hay una responsabilidad política. Es lamentable que el gobierno nunca haya recibido al comité de empresa».