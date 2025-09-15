Amenaza de huelga en los autobuses urbanos de Oviedo en pleno San Mateo

Rafael Francés Oviedo Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:42 Comenta Compartir

Las aguas en la empresa de autobuses urbanos de Oviedo, TUA, bajan revueltas por la posiciones encontradas entre la empresa y los sindicatos, lo que ha provocado una convocatoria de huelga para los días 18, 19 y 20 de septiembre, en plenas Fiestas de San Mateo, y para los días 8, 9 y 10 de octubre. La convocatoria podría ser cercenada este mismo martes si las partes, empresa y sindicatos, llegan a un acuerdo en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflicto (SASEC), donde están todos citados con un mediador para solucionar el problema, aunque, según fuentes sindicales, no parece que vaya a haber una solución.

Rebeca Centeno, miembro del comité de empresa por la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), explicó a EL COMERCIO que la situación «ha llegado a un punto en que estamos a punto de huelga para que nos escuchen tanto la empresa TUA como el concejal Ignacio Cuesta, que nunca se ha reunido con nosotros». Los trabajadores reclaman que se instalen baños en cabecera, es decir, en el final de cada línea, porque «ya nos ha pasado de tener que ir a un prao a hacer nuestras necesidades»; que «quiten la Drive Cam (un servicio que graba lo que ocurre en el autobús) porque nos sentimos vigilados», y que «se pague el plus de taller para los conductores que tienen que llevar un autobús de repuesto cuando otro se avería».

Por su parte, la empresa TUA emitió una nota de prensa en la que explica que la Drive Cam «no vigila a los conductores si no que sólo se activa en caso de que el citado sistema detecte o prevea un incidente o evento que ponga en riesgo la seguridad. La grabación tiene una duración de 12 segundos».

También sobre los baños de cabecera, la empresa dice que la situación está cubierta «pues el Ayuntamiento ha dado llave de centros sociales» para paliar el problema. TUA lamenta «la incomprensión del comité de empresa y la convocatoria de huelga, que dañará a los ovetenses».