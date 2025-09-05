El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un autobús de TUA, en Uría. Alex Piña

IU pide la intervención del gobierno local ante la huelga de TUA tres días de San Mateo

Cristina Pontón respalda las peticiones de la plantilla, entre ellas la instalación de aseos en las cabezas de las líneas del transporte urbano

S. Neira

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:59

La concejala de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo, Cristina Pontón, expresa el apoyo de su grupo municipal a la plantilla de TUA, la empresa concesionaria del transporte urbano de Oviedo, que ha convocado una huelga de tres días coincidiendo con las fiestas de San Mateo, y pide la intervención del gobierno local así como que se reúna con el comité.

Según enumera la edil, entre las reivindicaciones planteadas hay «cuestiones tan básicas como la instalación de aseos para conductores en las cabezas de la línea, una necesidad relacionada con la dignidad laboral y la salud que lleva demasiado tiempo sin resolverse».

Pontón considera «inaceptable» la actitud del equipo de gobierno y carga especialmente contra el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Nacho Cuesta, «que hasta la fecha ha eludido cualquier tipo de respuesta a las legítimas demandas del personal de TUA». «Estamos hablando de un servicio esencial para Oviedo. No puede haber silencio institucional ni merma en la calidad del servicio», indica.

