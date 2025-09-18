Mañana comienza la huelga en TUA y los sindicatos denuncian ante el juez los servicios mínimos

Rafael Francés Oviedo Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:06 Comenta Compartir

Cuatro de cada diez autobuses de TUA funcionarán durante los tres días de huelga, que comienzan este jueves. Significan el 42% de los vehículos que diariamente transitan por la ciudad prestando servicio de transporte urbano. Así lo ha dictaminado el Ayuntamiento de Oviedo, encargado de marcar los servicios mínimos.

Después de que las negociaciones entre la patronal de TUA y los sindicatos no llegaran a buen puerto el pasado martes en las oficinas del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), la huelga se extenderá desde hoy y hasta el sábado, incluido. Pleno San Mateo.

Los sindicatos consideran «excesivos» los servicios mínimos fijados por el Ayuntamiento y «los hemos denunciado en el juzgado, hemos pedido medidas cautelares y estamos a la espera de una respuesta del juez», explicó la portavoz de CSI, Rebeca Centeno.

Para el primer día de paros, el comité de empresa ha organizado una manifestación, a las 12 horas, con comienzo en la calle Uría, esquina con la calle Toreno, que finalizará ante el Ayuntamiento, al que los sindicatos consideran el verdadero responsable de la situación de conflictividad laboral. De no llegarse a un acuerdo, la huelga se volverá a repetir el 8, 9 y 10 de octubre. Antes de la manifestación, el comité de empresa habrá informado a los trabajadores y establecido los piquetes.

A la espera de lo que ocurra, el comité de empresa de TUA ha emitido un nota informativa en la que acusa a la empresa de emitir un «infame comunicado, plagado de información sesgada y medias verdades, con el único objetivo de esconder sus miserias en un burdo intento de eludir sus responsabilidades». Entre las reivindicaciones del comité de empresa está su oposición a que se instale un sistema de cámaras denominado 'DriveCam', un elemento de seguridad innegociable para la empresa; la exigencia de aseos en las cabeceras de líneas y el pago de horas extra en una determinada situación.

Mediación

El PSOE, en boca del concejal Jorge Fernández Monsalve, instó al Ayuntamiento «a mediar para lograr un acuerdo que evite la huelga de TUA» porque «es un servicio esencial para la ciudadanía y el Ayuntamiento no puede permanecer de brazos cruzados». Por su parte, Gaspar Llamazares, portavoz de IU, destacó que la huelga de TUA también «es responsabilidad del gobierno local».

Por otra parte, la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVO) ofreció su apoyo a los trabajadores de TUA «porque luchan por sus derechos».