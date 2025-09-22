Cuatro empresas optan a las obras de conservación de la fuente de Foncalada

Cuatro empresas se han presentado a las obras de conservación y restauración de la fuente de Foncalada, una de las joyas del Prerrománico asturiano ... en Oviedo, licitadas por la Consejería de Cultura por 84.269 euros y un plazo de cuatro meses.

A punto de resolverse el concurso, la mesa de contratación ha solicitado a dos de las interesadas parte de la documentación requerida –como el listado de las obras ejecutadas que sean susceptibles de puntuación o las certificaciones en las que quede debida constancia de la obra ejecutada–, otorgándoles de plazo, el pasado viernes, tres días hábiles.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1998, está considerara el único edificio civil con fines de utilidad pública de la monarquía asturiana –fue mandada construir por el rey Alfonso III–. A todo ello, hay que añadir que está declarada Bien de Interés Cultural, por lo que, como ya informó este diario, la intervención deberá ser «extremadamente cuidadosa», tal y como refleja el estudio petrológico encargado por el Principado a la asesoría geológica Gea.

La obra previsiblemente comenzará este otoño. A grades rasgos, por un lado, se procederá a la limpieza, tanto interior como exterior, y, en una segunda fase, se abordará la conservación y estabilización mecánica de la edificación, teniendo en cuenta la disposición de los sillares y la falta de ellos, que en este caso serán repuestos con un material pétreo adecuado. También se recolocarán y estabilizarán algunas de las piezas existentes, para lo que será necesario el desmontaje parcial y apeo parcial de parte de la estructura superior, aprovechando también para el sellado de juntas y evitar, así, la entrada de agua en el monumento.

Con estos trabajos se pretenden solucionar la mayoría de las patologías observadas en el estudio, que tienen en su mayoría su origen en la climatología adversa, la alta humedad y las características estructurales del monumento.