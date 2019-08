El deán pide que el «horrendo» escenario de San Mateo esté siempre lejos de la Catedral de Oviedo

Era un escenario «horrendo». El deán de la Catedral de Oviedo está más que contento con la decisión del equipo de gobierno de trasladar los conciertos principales de San Mateo a la Losa, y liberar a la plaza de la Catedral. El cambio le «complace». No es para menos, lleva años pidiendo su traslado al interrrumpir la música las celebraciones diarias del templo, además de poner en riesgo su estructura.

No es el único. El propio arzobispo, Jesús Sanz Montes, ya advirtió que vio «caer piedras» por culpa de las «vibraciones» que producía el alto sonido. Por entonces, Wenceslao López, que estaba al frente de la Alcaldía, no le dio importancia. Apuntó que «se caen por la edad y no por el ruido» y fue un paso más allá. Dicho esto, recordó que la iglesia de San Isidoro, ubicada en la plaza del Ayuntamiento, había sido reformada y no por culpa de los conciertos de San Mateo. Por ello, durante el periodo del tripartito, la música siguió sonando en la plaza de la Catedral.

El nuevo equipo de gobierno tiene muy claro lo contrario. NO quiere que sea la «sala de fiestas» mateína, por lo que pensó en la Losa, para alegría del Cabildo Catedralicio. La idea cuenta con el respaldo de los técnicos municipales. El deán espera que esta propuesta «se mantenga a lo largo del tiempo porque los conciertos tenían consecuencias para la Catedral», incidió.

Recitales cerrados

Tan solo quedan tres fechas libres por rellenar de la programación mateían. La actuación principal será la de David Bustamante. El extriunfito cántabro, que actuó en marzo en Gijón, volverá a Oviedo después de cinco años. Fue en 2014 cuando se subió por última vez al escenario del Auditorio Príncipe Felipe. El 21 de septiembre hará una parada con su gira 'Héroes'. Ese mismo día actuará Nando Agüeros. La víspera habrá tres actuaciones, de Danza Invisible, La Guardia y La Frontera, un combo que lleva tiempo girando junto en varios festivales y bolos por toda la geografía de la península.

Para la noche del Día de América de Asturias, el 19, está previsto que se suban al escenario de la plaza de los Ferroviarios Ketama y Los Chicos. Noche de rumba en la que los Carmona reverdecerán los viejos laureles del 'Shongai' (1998) pasando por sus grandes éxitos noventeros: 'No estamos lokos' y 'De aquí a Ketama' acompañados por uno de los trios rumberos de los que bebieron en sus orígenes.

El resto de actuaciones confirmadas por el momento son Stormy Mondays, que cerrará la gira de su veinte aniversario y compartirá tablas con Zahara el día 16. El bolo para el 17 incluye a los barceloneses Sidonie y Muñeco Vudú. El 18, Ana Guerra comparte tablas con Blas Cantó. El 15 será la noche más joven y arriesgada con los 'traperos' Dellafuente y Cruz Cafune. Los Enemigos y Willy Naves acompañarán a los Ilegales de Jorge Martínez, que abrirán las fiestas.