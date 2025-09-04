Degustación con 300 kilos de picadillo en el Centro Asturiano de Oviedo Los socios disfrutaron de la tradicional prueba en una nueva jornada con música, deporte, teatro y la fiesta de la espuma

Raquel Fidalgo Oviedo Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:17

Continúan las fiestas del Centro Asturiano de Oviedo en honor a Nuestra Señora de Covadonga y en su tercera jornada la protagonista fue la Prueba del Picadillo. Una celebración que se ha consolidado como una de las citas gastronómicas y culturales más populares, uniendo a familias de socios y amigos en torno a uno de los productos más representativos de la matanza.

Desde primera hora de la tarde, la planta baja del club de Campo del Naranco, en Oviedo, se convirtió en un hervidero de actividad y buen ambiente. El aroma inconfundible del picadillo recién cocinado inundaba el espacio.

El Centro Asturiano puso a disposición de los comensales nada menos que 300 kilogramos de picadillo, elaborado con la maestría y el cariño que dicta la tradición. Cada socio, junto a sus cuatro invitados, tuvo la oportunidad de deleitarse con hasta «tres raciones por persona», permitiendo a todos saborear a fondo el auténtico picadillo asturiano, jugoso y perfectamente especiado.

Los socios hicieron una larga cola en una jornada en la que no faltó el folclore. Mario Rojas

La fiesta no fue solo un festín para el paladar; fue también un vibrante homenaje a la rica cultura asturiana. La jornada estuvo amenizada por la Real Banda de Gaitas del Centro Asturiano, acompañándoles el Grupo de Baile Regional. Los socios también disfrutaron de la fiesta de la espuma, talleres, juegos hinchables, teatro y música.

Hoy, cuarta jornada, la programación incluye un concurso de pintura infantil, un torneo triangular de fútbol genuine entre el Real Oviedo, el Deportivo de La Coruña y el Getafe, un taller de arquitectura lego, degustación de sidra elaborada en el Centro Asturiano, la actuación del grupo de rock Querida Margot, y música de los ochenta y noventa a cargo de Bitter y Kas.

Temas

Oviedo