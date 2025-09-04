El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los socios, degustando el picadillo. Mario Rojas

Degustación con 300 kilos de picadillo en el Centro Asturiano de Oviedo

Los socios disfrutaron de la tradicional prueba en una nueva jornada con música, deporte, teatro y la fiesta de la espuma

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:17

Continúan las fiestas del Centro Asturiano de Oviedo en honor a Nuestra Señora de Covadonga y en su tercera jornada la protagonista fue la Prueba del Picadillo. Una celebración que se ha consolidado como una de las citas gastronómicas y culturales más populares, uniendo a familias de socios y amigos en torno a uno de los productos más representativos de la matanza.

Desde primera hora de la tarde, la planta baja del club de Campo del Naranco, en Oviedo, se convirtió en un hervidero de actividad y buen ambiente. El aroma inconfundible del picadillo recién cocinado inundaba el espacio.

El Centro Asturiano puso a disposición de los comensales nada menos que 300 kilogramos de picadillo, elaborado con la maestría y el cariño que dicta la tradición. Cada socio, junto a sus cuatro invitados, tuvo la oportunidad de deleitarse con hasta «tres raciones por persona», permitiendo a todos saborear a fondo el auténtico picadillo asturiano, jugoso y perfectamente especiado.

Los socios hicieron una larga cola en una jornada en la que no faltó el folclore. Mario Rojas
Imagen principal - Los socios hicieron una larga cola en una jornada en la que no faltó el folclore.
Imagen secundaria 1 - Los socios hicieron una larga cola en una jornada en la que no faltó el folclore.
Imagen secundaria 2 - Los socios hicieron una larga cola en una jornada en la que no faltó el folclore.

La fiesta no fue solo un festín para el paladar; fue también un vibrante homenaje a la rica cultura asturiana. La jornada estuvo amenizada por la Real Banda de Gaitas del Centro Asturiano, acompañándoles el Grupo de Baile Regional. Los socios también disfrutaron de la fiesta de la espuma, talleres, juegos hinchables, teatro y música.

Hoy, cuarta jornada, la programación incluye un concurso de pintura infantil, un torneo triangular de fútbol genuine entre el Real Oviedo, el Deportivo de La Coruña y el Getafe, un taller de arquitectura lego, degustación de sidra elaborada en el Centro Asturiano, la actuación del grupo de rock Querida Margot, y música de los ochenta y noventa a cargo de Bitter y Kas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  3. 3 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  4. 4 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  5. 5 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  6. 6 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  7. 7 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  8. 8 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades
  9. 9 Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista
  10. 10 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Degustación con 300 kilos de picadillo en el Centro Asturiano de Oviedo

Degustación con 300 kilos de picadillo en el Centro Asturiano de Oviedo