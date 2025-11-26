Denuncian a una constructora por tratar de imputar sobrecostes a unos compradores en Oviedo

Varios compradores de la promoción de viviendas Soho Residencial, desarrolladas por Astural en la calle Viseu de Prados de la Fuente, en Oviedo, han ... presentado a principios de este mes una denuncia contra la promotora después de que esta, presuntamente, les requiriese el pago de 40.000 euros por encima del precio inicialmente pactado por piso para hacer frente al aumento del coste de los materiales. De las dieciséis viviendas, la empresa ha logrado llegar a acuerdos con catorce clientes y los otros dos han decidido acudir a la vía judicial argumentando que «resulta inverosímil que un contrato suscrito en 2023 haya experimentado un incremento de costes de ejecución de la obra próximo al veinte por ciento».

De esta forma viene recogido en la demanda, a la que ha tenido acceso este diario. Solicitan que se condene a la promotora a cumplir los términos del contrato de compraventa suscrito en julio de 2023 –las reuniones con los compradores para anunciarles la subida se produjeron a principios del pasado verano–, manteniendo el precio inicial de 277.200 euros, y que se realice, de forma cautelar, la anotación registral preventiva del inmueble para evitar que este sea vendido a un tercero. Esto podría ocurrir, según la denuncia, porque la promotora ha comunicado a los compradores que da por resuelto el contrato.

Por su parte, la empresa pretende continuar negociando. Al menos, así lo asegura el administrador de la promotora, Fernando del Pozo. En sus palabras, «lamentamos la situación y no nos sentimos orgullosos de haber tenido que tomar la decisión de incrementar los precios, pero hubo que tomarla». En un momento del avance de la obra, continúa, «hubo que sentarse con los clientes y yo, personalmente, les propuse el aumento para poder terminar el edificio; a día de hoy, la mayoría han llegado a un acuerdo y con los que han optado por denunciar se han intentado llegar a acuerdos».

Los denunciantes sostienen que la promotora «reaccionó amenazándoles con la rescisión del contrato y ha desactivado su página web»; no obstante, Del Pozo manifiesta que «no hemos puesto ninguna pistola en la cabeza a nadie y estamos tranquilos: nos hemos sentado, dialogado y hemos intentado llegar a un acuerdo en base a una situación extraordinaria de subida de costes para evitar parar la obra».

Ahora, anuncia, «gracias a esta medida», la promoción está a dos semanas de presentar el final de obra para entregar las viviendas «a finales de año».