La zona de Prados de la Fuente, en una imagen de archivo. Alex Piña

Denuncian a una constructora por tratar de imputar sobrecostes a unos compradores en Oviedo

La empresa asegura que la mayoría de los compradores han aceptado la situación, «extraordinaria», para «evitar parar la obra»

A. A.

Oviedo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:58

Varios compradores de la promoción de viviendas Soho Residencial, desarrolladas por Astural en la calle Viseu de Prados de la Fuente, en Oviedo, han ... presentado a principios de este mes una denuncia contra la promotora después de que esta, presuntamente, les requiriese el pago de 40.000 euros por encima del precio inicialmente pactado por piso para hacer frente al aumento del coste de los materiales. De las dieciséis viviendas, la empresa ha logrado llegar a acuerdos con catorce clientes y los otros dos han decidido acudir a la vía judicial argumentando que «resulta inverosímil que un contrato suscrito en 2023 haya experimentado un incremento de costes de ejecución de la obra próximo al veinte por ciento».

