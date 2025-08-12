«El Desarme es el latido histórico que une a Oviedo con su gastronomía y su cultura» La Cofradía del Desarme presenta su programa para este año con un guiño de apoyo a la candidatura a Capital Europea de la Cultura

Rafael Francés Oviedo Martes, 12 de agosto 2025, 19:07 Comenta Compartir

La tradicional fiesta del Desarme, que se encuentra a un paso de ser declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, se trasladó este martes la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) para presentar su programa, que tendrá lugar del 17 al 26 de octubre como fechas en que se podrá degustar el menú en numerosos locales de Oviedo y el resto de Asturias y hasta en Madrid. Todo en un ambiente de apoyo sin fisuras a la candidatura a Ciudad Europea de la Cultura a la que opta Oviedo en 2031.

Más allá de las jornadas de celebración, la Cofradía del Desarme, al cargo del hermano mayor, Miguel Ángel de Dios, celebrará otros actos cada vez más tradicionales como el certamen de poesía, la actuación de bandas de música, conferencias y coloquios, un interesante pregón a cargo del artista Nando Agüeros, las jornadas de los Bocados del Desarme –pinchos basados en los ingredientes del Desarme– o la recreación de la rendición de los franceses a las tropas españolas en 1836.

Para ello , el teniente alcalde, Mario Arias Navia; el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, el hermano mayor y un nutrido grupo de cofrades ataviados con el uniforme de la Cofradía se plantaron en el stand de Oviedo de la FIDMA y entre discursos y buen humor congregaron a un importante número de personas para asistir a la presentación de uno de los puntos de inflexión cultural y gastronómica más potentes de Oviedo.

Arias aseguró que «el Desarme no es sólo una tradición, es el latido histórico que une a Oviedo en torno a su gastronomía y cultura desde el año 1836. Porque además nació en un contexto histórico que unió a la gente en torno a una mesa y desde entonces, generación tras generación, hemos mantenido viva esa tradición, uniendo historia, cultura y gastronomía en un menú que todos llevamos en el corazón».

De Dios anunció que «se celebrará por primera vez, el sábado 18 de octubre, el festival de bandas de música con la participación ya confirmada de las de Pola de Siero, San Martín del Rey Aurelio, Candás, Noreña y Ciudad de Oviedo, las cuales recorrerán las calles de la ciudad y ofrecerán conciertos en la plaza de la Catedral».

La fiesta de presentación del programa se cerró con una foto de familia junto a la estatua de Mafalda en el expositor.