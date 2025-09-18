Raquel Fidalgo Oviedo Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:46 Comenta Compartir

Miguel Ángel de Dios, Hermano Mayor de la Cofradía del Desarme, está de enhorabuena. La Secretaría de Estado de Turismo ha declarado a la fiesta gastronómica ovetense, la más antigua de España, de Interés Turístico Nacional. De Dios ve así cumplido uno de sus sueños.

–Antes que nada, enhorabuena por el reconocimiento. ¿Cómo se enteró de la noticia?

–¡Muchísimas gracias! Fue un momento realmente inolvidable, de esos que se graban a fuego. Brindamos con sidra espumosa cuando recibimos la noticia, claro está. Imagínate la escena: que te llame el alcalde, a las nueve de la mañana, para comunicarte que somos ya Fiesta de Interés Turístico Nacional. Fue una explosión de emoción. De repente, todo el estrés acumulado durante años de trabajo, de gestiones, de incertidumbre, simplemente desapareció. Conseguir algo que hace apenas unos años nos parecía impensable, casi una quimera, es una sensación indescriptible. Aún ahora, al recordarlo, se me caen las lágrimas de emoción, porque es la prueba de que, entre todos, hemos conseguido algo que va a hacer que el Desarme perdure en Oviedo como una fiesta gastronómica de primer nivel. Es un legado para la ciudad.

–La Cofradía del Desarme tiene una trayectoria de 13 años. ¿Cómo ha evolucionado desde sus inicios hasta este reconocimiento nacional?

–Cuando empezamos hace 13 años, desde la hostelería queríamos promocionar un menú nuestro. Pasamos de un menú a unas jornadas gastronómicas. Empezamos de fin de semana y ahora son doce días. Había algún hostelero que pensaba que íbamos a desvirtuar el día, pero el tiempo nos dio la razón. Solo lo potenciamos, es una referencia gastronómica de España como uno de los menús más antiguos.

–¿Hubo alguna figura clave que ayudó a consolidar el Desarme?

–Sin duda, siempre hay personas clave que marcan la diferencia. No puedo dejar de recordar la figura de Adolfo Casaprima, el escritor. Fue un apoyo fundamental para nosotros. Él, con su profundo conocimiento de la historia de Oviedo y su impresionante trabajo de documentación, plasmado en su libro, nos proporcionó toda la base histórica y el respaldo que necesitábamos. Su apoyo fue crucial para marcar esta historia, para darle el peso y la credibilidad que merecía. Además, fue Cofrade de Honor, siempre dispuesto a colaborar y a apoyarnos en todo lo que estuvo en su mano. Su legado es parte intrínseca de lo que hoy es el Desarme.

–Imagino que han recibido muchísimas felicitaciones...

–Ha sido una avalancha de cariño y reconocimiento, y eso es muy gratificante. Hemos recibido felicitaciones de muchísimas cofradías gastronómicas, tanto de nuestra asociación Fecoga, como de cofradías portuguesas, con las que tenemos buena relación. Y lo que me sorprendió gratamente, y que muestra la transversalidad de esta fiesta, es que incluso desde la Agrupación Socialista nos enviaron una felicitación. Esto es la prueba de que el Desarme es algo que nos suma a todos, que va más allá de ideologías o intereses particulares. También recibí llamadas muy emotivas de referentes de la hostelería ovetense, como Casa Fermín, y por supuesto, del Principado de Asturias... Ha sido mucha, muchísima gente, y cada mensaje de felicitación nos llena de orgullo.

–La recogida del galardón será en Madrid, ¿tiene ya detalles?

–Pues, la verdad, aún no tenemos demasiados detalles concretos. La fecha sí está confirmada: será el próximo miércoles. Lo único que me han dicho es que reserve el día para ir a Madrid, al Teatro Real, que ya es un marco impresionante para un evento así. Sé que me acompaña Alfredo Quintana, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo, lo cual es importante porque este reconocimiento es un éxito para toda la ciudad. Pero más allá de eso, no sabemos nada más, ni el horario exacto, ni cómo se desarrollará la ceremonia. Estamos a la espera de recibir la información final, pero lo importante es que estaremos allí para recoger ese tan merecido galardón.

–¿Cómo será la programación del Desarme de octubre después de este reconocimiento?

–La programación del Desarme de cara a octubre ya está hecha. Lo hacíamos con la idea de que nos lo pudieran dar, pero será igual. En agosto ya presentamos el Desarme de octubre, pero con este galardón nos hace mucha ilusión y pensamos que querer es poder y creemos que podemos ir a más.

–Con este nuevo impulso, ¿cuál es su visión para Oviedo como destino turístico?

–En Oviedo solo explotamos el 20% de lo que tenemos. Hay que mirar más por lo nuestro. Oviedo es la ciudad del Desarme, y es un bonito plan para venir y sumergirse en la época y en ese Oviedo de 1876. Invito a todos los ovetenses a que se acerquen, que busquen ropa, que se vistan de época, que salgan a tomar un vino, un culín y que todos paseemos por ese Oviedo de 'La Regenta' que tiene ese alma y encanto que buscamos y encontramos en cada esquina.

–Hablando de turismo, Oviedo está viviendo un buen momento.

–Ahora mismo estamos en pleno San Mateo y llevamos un año que Oviedo es turismo. Aunque no queramos, hay mucha demanda porque la gente quiere venir a Oviedo. Los restaurantes los llenamos los fines de semana y eso genera riqueza. Estamos destacando, tuvimos un verano extraordinario y hay que felicitar la labor de Quintana por algo que teníamos y que hay que explotarlo.

