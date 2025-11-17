Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco

La Guardia Civil investiga una presunta agresión sexual ocurrida el fin de semana en el Monte Naranco, en Oviedo. Hay un joven detenido. Los ... hechos ocurrieron ayer domingo por la mañana en las inmediaciones de la estatua del Sagrado Corazón. Al parecer, un ciudadano que pasaba por allí haciendo deporte observó una acalorada discusión entre un hombre y una mujer, por lo que decidió llamar a la Policía Local.

Los agentes que se desplazaron hasta el lugar se entrevistaron con la chica y, dada su manifestación, procedieron a arrestar a su acompañante. Se trata de un joven originario del Magreb a quien había conocido poco antes. Fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición del juzgado de instrucción que se encuentra en funciones de guardia en Oviedo.

La joven acudió poco después a denunciar la presunta agresión sexual que ahora investiga la Benemérita. Se activó entonces el protocolo para víctimas de violencia sexual.