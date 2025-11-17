El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La presunta agresión sexual tuvo lugar en el Naranco. Mario Rojas

Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco

La Guardia Civil investiga el episodio ocurrido la mañana del domingo en Oviedo y que fue presenciado por un deportista que dio la voz de alarma

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Oviedo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:31

La Guardia Civil investiga una presunta agresión sexual ocurrida el fin de semana en el Monte Naranco, en Oviedo. Hay un joven detenido. Los ... hechos ocurrieron ayer domingo por la mañana en las inmediaciones de la estatua del Sagrado Corazón. Al parecer, un ciudadano que pasaba por allí haciendo deporte observó una acalorada discusión entre un hombre y una mujer, por lo que decidió llamar a la Policía Local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

