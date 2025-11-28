Diez años montando el Belén en Trascorrales, en Oviedo

Raquel Fidalgo Oviedo Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:05 Comenta Compartir

La Asociación Belenista de Oviedo inaugura hoy, a partir del mediodía, su exposición en Trascorrales, con la visita del príncipe Abdeladid acompañado por la bandina tradicional Xácara. Este año, además de muchas novedades, es el décimo que el colectivo monta el conjunto de belenes en la antigua plaza del pescado, un emplazamiento en el que están muy contentos y a salvo del agua y la humedad.

La asociación promete sorprender a los visitantes con una propuesta más grande, ambiciosa y, sobre todo, inédita. Hay dos grandes escenarios principales: un Belén hebreo abierto por las cuatro caras de 45 metros cuadrados, que es completamente nuevo, y uno tipo marinero de 32 metros.

Eulalia Nacimiento, presidenta de la Asociación Belenista de Oviedo, anticipa una de las «sorpresas» que promete tocar la fibra sensible: el «Belén de los abuelos». «Creo que va a gustar mucho, va a recordar cómo eran las casas de antes y aquellos nacimientos que teníamos también en papel porque no había dinero».

Detrás de todo hay incontables horas de esfuerzo. El equipo, compuesto por unos 20 belenistas durante la fase de montaje (de los 90 socios que tiene la entidad), lleva trabajando en estas piezas y estructuras desde el mes de marzo. Desde entonces, un núcleo duro de unos doce artesanos ha acudido al taller cada martes y jueves, intensificando la labor conforme se acercaba la fecha de inauguración.

Pilar Fernández y Pablo Mortera llevan trece años dando vida al barro, el corcho y la pintura. «Es una maravilla hacer esto y más exponer en Trascorrales, el mejor para el Belén», confiesan.

Desde hoy y hasta el 6 de enero, los ovetenses podrán disfrutar durante toda la Navidad del resultado de casi un año de trabajo artesanal, aderezado con alguna que otra sorpresa adicional que, reserva su presidenta, «todavía no podemos desvelar, pero será algo inédito porque cada año tenemos que pensar en innovar».

