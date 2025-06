La duda sobre las oposiciones de la Policía Local de Oviedo se extiende al turno de movilidad

Alberto Arce Oviedo Viernes, 27 de junio 2025, 22:14 Comenta Compartir

El juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, según adelantó el jueves EL COMERCIO en primicia, sostiene que «existen elementos más que suficientes para considerar la posible existencia de actividad criminal» en la formación del tribunal y el resultado de la convocatoria de ascensos por promoción interna de la Policía Local de Oviedo en 2020. El asunto, denunciado por el sindicato CSIF, se apoya en las escuchas de la 'Enredadera', en las que aparecen nombres como los del excomisario José Manuel López, entre otros mandos y subordinados del cuerpo municipal ovetense, pergeñando, presuntamente, el amaño de diferentes procesos de oposición en distintas zonas de Asturias. ¿Cómo? Supuestamente, copando el tribunal de personas de la confianza del viejo sindicato de mandos Ajempol y del Sipla para influir en la decisión final, y borrando a las voces críticas.

En ese sentido, la convocatoria de promoción interna no es la única en tela de juicio. También se encuentran en el Contencioso otras como el reciente proceso para la provisión de ocho plazas de agentes del turno de movilidad por incluir entre las pruebas, entiende la sección sindical, la redacción de una memoria profesional cuya evaluación «permite un amplio margen de valoración subjetiva al tribunal». A pesar de ello, el Ayuntamiento acaba de desestimar un nuevo recurso de alzada contra la adjudicación de las ocho plazas.

Además, el tribunal de estas, de nuevo, ha estado formado por algunos de los nombres que aparecen en las escuchas directa o indirectamente, afines o miembros del sindicato Sipla y hasta algunos de los que lograron el ascenso en la promoción interna que ahora se encuentra sometida a estudio por parte del Juzgado de Instrucción y de la Fiscalía. El recurso, eso sí, se presentó a raíz de la inclusión en las bases de la citada memoria y por otras cuestiones como una supuesta «vulneración de los principios de igualdad».

Según el presidente autonómico de CSIF, Sergio Peña, «el caso de las oposiciones es distinto a la 'Enredadera' –las escuchas de la UDEF revelaron lo uno mientras se buscaba lo otro–, porque en el tema del presunto amaño de contratos les grabaron diciendo que los iban amañar y al final no los amañaron; pero en este caso –el hipotético amaño de las oposiciones– todo lo que dijeron en las escuchas parece que se ha ido cumpliendo».

En las transcripciones, asuntos delicados como el teórico interés del antiguo jefe de la Policía Local de Oviedo en que personas afines o de su confianza conformasen los tribunales de oposiciones para policías locales de varios concejos o en que su hijo saliese elegido en uno de ellos. Este, precisamente, es uno de los que han obtenido una de las plazas del turno de movilidad, según las fuentes consultadas.

Sin embargo, Peña sostiene que no es cosa de una única voz. «El PP ha sido un cooperador necesario de todo esto, porque ellos –los mandos en cuestión– no pueden hacer la trampa si el partido que gobierna no les da cancha». ¿De qué forma? «Se les grabó diciendo que no querían representantes de la junta de personal en el tribunal y para ello necesitaban la aprobación del PP».