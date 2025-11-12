42 establecimientos participan en el Campeonato de Pote Asturiano La séptima edición del certamen se celebrará a partir de este jueves, y hasta el 2 de diciembre, para homenajear a este tradicional plato

Raquel Fidalgo Oviedo Miércoles, 12 de noviembre 2025

La séptima edición del Campeonato de España de Pote Asturiano llega a Oviedo, a partir de este jueves y hasta el 2 de diciembre, y busca reforzar la imagen de la ciudad como un destino gastronómico de primer nivel. Con la participación de 42 establecimientos, el certamen rinde homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la cocina tradicional asturiana, impulsando al mismo tiempo la actividad económica local.

El concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, destacó que la iniciativa, iniciada en 2019, es un pilar para «proteger el pasado y apostar por el futuro», definiendo al pote como «cultura y tradición». Fernando Corral, vicepresidente de Otea, subrayó que la alta participación demuestra la importancia de este plato. La vigente campeona, Mirta Rodríguez, compartió su experiencia y recordó cómo su victoria dio gran visibilidad a su restaurante. El director del evento, Miguel Llano, lo describió como una oportunidad para redescubrir «el origen del camino» de la gastronomía asturiana.