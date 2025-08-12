El doble reto de estudiar en verano: contra el temario y el calor

En plena ola de calor, las salas de estudio municipales de Oviedo se convierten en un hervidero de opositores y estudiantes que se enfrentan ... a un enemigo doble este agosto: el temario y el bochorno. La batalla, no obstante, se libra en condiciones muy diferentes según el centro elegido.

En La Lila, la ausencia de aire acondicionado marca la jornada. El calor se hace notar, especialmente a medida que avanza el día. Aun así, las mesas están ocupadas. Es el caso de Diego Santamarta, de 23 años, que prepara el exigente examen MIR. «En plena ola se lleva bien porque en casa es peor», explica . «Aquí se nota el calor por la mañana, pero menos que en la tarde». La determinación es total: «Vamos a venir todos los días, aunque haga sol». Para él, la elección de este centro municipal es una cuestión práctica. «Vengo por cercanía. Estuve en la biblioteca pública y hay menos plazas».

Su compañero de fatigas, David Pastor, de 24 años y también futuro médico, lo tiene más claro: «Hay demasiado calor, se lleva regular». La principal queja es la falta de ventilación: «No corre nada de aire». «Por la tarde hace bastante más calor porque además esto es una buhardilla y parece que se concentra todo arriba, ya que en el piso de abajo se está mejor», explica. Para Pastor, que lleva desde quinto de carrera peregrinando por centros de estudio, el sacrificio es una constante. «Esperemos que sea el último verano así, aunque nunca se sabe», suspira.

La sensación es similar para Cintia Vivar, estudiante de Psicología. «Me recomendaron este centro y en plena ola de calor estudiar se lleva un poco mal porque es agobiante», confiesa. Su método para combatir el sofoco es hacer pausas. «Me tomo descansos, pero no paro en verano».

A pocos metros de allí, en el centro de estudios de Santullano, el panorama cambia, aunque solo en parte. Aquí el aire acondicionado es un alivio. Pese a ello, para Nagore del Hoyo y Naia Jaiturregui, ambas preparando el MIR, las ventajas superan los inconvenientes. «En verano venimos más y este centro de estudios está muy bien», comentan tras realizar una pausa. «En plena ola de calor se lleva bien, aunque hay veces que el bochorno es agobiante a pesar de que ponen el aire». Ambas, originarias de Bilbao, han decidido quedarse en Oviedo durante el estío para concentrarse en sus objetivos. «No hemos estado en otros sitios en un día de calor y preferimos este para venir», aseguran. Su visión del futuro es una mezcla de realismo y esperanza. «Con este calor, cualquiera estudia, así que esperamos que sea el último verano en un centro de estudios porque esto es insoportable».