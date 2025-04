Europe, entre los primeros confirmados para actuar en las fiestas de San Mateo en Oviedo

E. C.

A. A. Oviedo Miércoles, 2 de abril 2025, 20:12

Este jueves, a las 12 del mediodía, saldrán a la venta a través de la página web ticketvip las entradas para el concierto de la mítica banda Europe y el festival Corazonadas en el recinto de La Ería de Oviedo. Ambos tendrán lugar en el seno de las próximas fiestas de San Mateo, el 13 y el 21 de septiembre, respectivamente. La legendaria banda sueca de hard-rock aterrizará por primera vez en Oviedo dentro de la gira que los llevará por diferentes ciudades de Europa en este 2025 y será una de las pocas ocasiones que interpreten sus himnos ante el público español. En palabras de la banda: «Amigos, tenemos el placer de presentaros nuestro tour europeo de verano, ¡así que nos vemos allí!».

Europe se fundó en Estocolmo en 1979 bajo el nombre de Force por el vocalista Joey Tempest y el guitarrista John Norum. Desde su regreso en 2003 y hasta la actualidad, su música ha ido mutando del sonido que les había caracterizado durante los ochenta hacia un estilo menos comercial y más arraigado al heavy metal. En total, Europe ha lanzado once álbumes de estudio, tres álbumes en concierto, tres recopilaciones y diecisiete vídeos musicales. 'The Final Countdown', de 1986, es quizás su tema por antonomasia. Pocos son los que no se saben al menos el estribillo.

Chanel, Chiara, Vicco...

El 21 de septiembre, por su parte, será para ellas. La ciudad acogerá, desde las seis de la tarde, el Corazonadas Fest. Chanel, Chiara, Vicco y Lennis Rodríguez desplegarán sobre las tablas del escenario de La Ería su sonido más actual y espectacular, prometen los promotores del evento.

Las entradas saldrán a las doce del mediodía a través de la plataforma ticketvip y se prevé que esté concurrida.