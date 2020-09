José Manuel Granda: «Hoy no faltará una ofrenda floral a la Virgen de Covadonga» José Manuel Granda delante de la virgen de Covadonga. / ALEX PIÑA José Manuel Granda. Presidente del Centro Asturiano «Están siendo unas jornadas tristes por la falta de fiestas en el club, iba a haber mucha gente trabajando para garantizar la seguridad» R. AGUDÍN OVIEDO. Martes, 8 septiembre 2020, 00:38

«Tristeza». Es lo que siente el presidente del Centro Asturiano, José Manuel Granda Valdés, tras tener que anular las fiestas en honor a Nuestra Señora de Covadonga. Hoy se celebraría el día grande en las instalaciones del club en el Naranco, pero las autoridades sanitarias prohibieron hace un mes la programación como consecuencia de la pandemia, a pesar de que habían previsto un formato más íntimo preservando las actividades principales.

-Hoy, día de Covadonga, no habrá misa, ni procesión, ni la tradicional fabadona, ni tampoco fuegos artificiales. Todo será diferente.

-Hoy lo único que no faltará es una ofrenda floral. Repartiremos mil claveles a los socios para que los depositen ante la Virgen, que está situada en el hall.

-El ambiente estos días de septiembre es inevitablemente diferentes al de otros años.

-Están siendo unas jornadas tristes porque no tenemos fiestas. Estaba todo preparado, cuando nos avisaron para que las anuláramos sentimos tristeza, además de un humilde descanso de conciencia. Iba a suponer un elevado coste y, habría mucha gente trabajando para garantizar que todo iba bien, pero no puso ser.

-¿Han entendido bien los socios la suspensión de las fiestas?

-Entre 17.500 personas habrá de todo, pero mi conciencia está tranquila porque trabajamos todo lo que había que hacer. No venimos a quebrantar ninguna ley, ni a hacer nada que no esté dentro de lo que haya que hacer. En este año que llevamos hablé con más de tres mil socios, son muchas llamadas, y nadie me dijo que lo estamos haciendo mal.

-No es la única actividad que se ha suspendido.

-Hemos hecho lo mismo con la marcha a Covadonga, programada para octubre. En la comida final nos juntamos trescientas personas y durante todo el trayecto se tendrían que mantener las distancias de seguridad.

-El centro es uno de los clubes deportivos con más socios de Asturias y por el momento no ha habido ningún caso de covid.

-Seguimos desinfectando las instalaciones igual que en los momentos más duros de la pandemia. Todas las estancias están abiertas excepto dos: la zona interior infantil y el salón Príncipe de Asturias. Hemos hecho un inversión importante para adaptar todo a los protocolos.