El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El palacete Miñor, sede de la Fundación Gustavo Bueno, con vallas para asegurar la zona ante posibles desprendimientos. Alex Piña

La Fundación Gustavo Bueno «no tiene ninguna intención» de abandonar el palacete Miñor de Oviedo

El PSOE denuncia que el Ayuntamiento costeará la reforma del edificio ante la falta de mantenimiento después de que el PP anunciase en comisión que la entidad lo dejará después de 27 años

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:58

Comenta

A mediados de marzo de 2019, el entonces concejal de Economía, Rubén Rosón (Somos), protagonizó una polémica con la Fundación Gustavo Bueno tras tratar ... de realizar una visita a la sede de la institución, el palacete Miñor de Oviedo, con el objetivo de convertirlo en un nido de empresas. Salió mal. No le dejaron hacerla y la situación desembocó en una denuncia y varios días de declaraciones cruzadas. Desde entonces, la fundación con el nombre del pensador, padre del materialismo filosófico, continúa allí, disfrutando de su cesión del inmueble –en precario, porque el convenio nunca llegó a firmarse– por 50 años, y ya han transcurrido 27. Este miércoles comenzó a cocinarse otra polémica. El PSOE local llevó a la comisión de Economía sendas preguntas para el equipo de gobierno sobre la falta de mantenimiento del edificio y el futuro del mismo; a lo que el primer teniente de alcalde, Mario Arias, respondió que la fundación lo dejaría vacío próximamente y que el Ayuntamiento costearía la reforma –recientemente se desprendió un alero de la parte trasera–. No obstante, siempre hay un tercero en discordia y la versión de Gustavo Bueno Sánchez, hijo del filósofo y presidente de la institución, dista mucho de lo anterior. «No tenemos ninguna intención de irnos», aseguró.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  3. 3 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  4. 4

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  5. 5 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  6. 6

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés
  7. 7 Rescatan a un hombre tras caerse en una zona escarpada de La Peñona de Salinas
  8. 8 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  9. 9

    El absentismo se dispara un 49%: 32.000 asturianos no trabajaron ningún día del año
  10. 10 Las entidades sociales de Gijón asumen el realojo de los usuarios del Albergue Covadonga mientras duren las obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Fundación Gustavo Bueno «no tiene ninguna intención» de abandonar el palacete Miñor de Oviedo

La Fundación Gustavo Bueno «no tiene ninguna intención» de abandonar el palacete Miñor de Oviedo