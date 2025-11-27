La Fundación Gustavo Bueno «no tiene ninguna intención» de abandonar el palacete Miñor de Oviedo

A mediados de marzo de 2019, el entonces concejal de Economía, Rubén Rosón (Somos), protagonizó una polémica con la Fundación Gustavo Bueno tras tratar ... de realizar una visita a la sede de la institución, el palacete Miñor de Oviedo, con el objetivo de convertirlo en un nido de empresas. Salió mal. No le dejaron hacerla y la situación desembocó en una denuncia y varios días de declaraciones cruzadas. Desde entonces, la fundación con el nombre del pensador, padre del materialismo filosófico, continúa allí, disfrutando de su cesión del inmueble –en precario, porque el convenio nunca llegó a firmarse– por 50 años, y ya han transcurrido 27. Este miércoles comenzó a cocinarse otra polémica. El PSOE local llevó a la comisión de Economía sendas preguntas para el equipo de gobierno sobre la falta de mantenimiento del edificio y el futuro del mismo; a lo que el primer teniente de alcalde, Mario Arias, respondió que la fundación lo dejaría vacío próximamente y que el Ayuntamiento costearía la reforma –recientemente se desprendió un alero de la parte trasera–. No obstante, siempre hay un tercero en discordia y la versión de Gustavo Bueno Sánchez, hijo del filósofo y presidente de la institución, dista mucho de lo anterior. «No tenemos ninguna intención de irnos», aseguró.

En declaraciones a EL COMERCIO, Bueno Sánchez dejó claro que «tenemos una cesión de uso por 50 años» y la pretensión «de continuar en Oviedo y en el edificio, que es emblemático, utilizándolo para la organización de actividades» durante los 23 restantes.

El asunto tiene su enjundia. Según el PSOE, existe una «resolución firmada por el concejal de Licencias (José Ramón Pando) «señalando que el inmueble estaba aparentemente en desuso» durante la tramitación de un permiso para la reparación de diversos elementos como las puertas. En ese sentido, Bueno Sánchez afirmó que el antiguo palacete ha sufrido daños recientemente. En concreto, tras el desprendimiento de un alero de la parte trasera durante unas fuertes rachas de viento. Posteriormente se presentó en el lugar personal del Ayuntamiento y, ahora, el perímetro luce vallado.

Contactos

La fundación considera que, al igual que ha ocurrido con el resto de gastos durante todo este tiempo, las obras deben ser costeadas por el Consistorio. Por otro lado, el gobierno local ya se ha puesto en contacto con ellos con el objetivo de concertar una reunión para tratar de alcanzar una solución definitiva sobre la cesión del inmueble ante la necesidad de acometer dichas obras urgentes de reparación, según ha podido confirmar este diario.

Con todo, los socialistas ovetenses lo criticaron con dureza. El concejal Jorge García Monsalve denunció que «será el Ayuntamiento, todos los ovetenses, quienes carguen con los arreglos que esta entidad no ha hecho pese a que ha disfrutado de uno de los mejores edificios del patrimonio municipal para sus intereses durante cerca de tres décadas».

La fundación propone crear el Museo de la Filosofía en Español en el edificio

Entre junio y julio, el Ayuntamiento abrió una convocatoria de presentación de proyectos para enriquecer la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031. Uno de los que recibieron llegó desde la Fundación Gustavo Bueno. ¿Qué? La creación del Museo de la Filosofía en Español (Mufes), precisamente en el palacete Miñor, ideado para abrir al público presencial de manera continuada su sede ovetense como «complemento y continuación natural divulgadora del proyecto Filosofía en Español y la Escuela de Filosofía de Oviedo».

«Tenemos cosas avanzadas», advirtió Gustavo Bueno Sánchez, ideólogo del hipotético espacio, que podría convertirse, a su juicio, «en un atractivo interesante tanto desde el punto de vista de lugar físico al que poder atraer visitas y turistas, como de espacio virtual accesible por internet».

Según el borrador inicial del proyecto, el Mufes tendría como misión «conservar, investigar y divulgar reliquias y relatos de la filosofía escrita en lengua española» a través de diferentes salas de exposiciones temporales, de carácter histórico, bibliográfico y pedagógico.

Para ello, hasta han ideado una exposición inaugural con el título 'Versiones de la política de Aristóteles en español desde 1509'.

A día de hoy, eso sí, la entidad no ha recibido respuesta por parte del Ayuntamiento más allá de que «nos responderían a lo largo del mes de noviembre, aunque aún no han contestado», aseguró Bueno Sánchez.